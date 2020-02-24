Confusão e troca de tiros após bloco no Bairro da Penha Crédito: Internauta | Via WhatsApp

Policiais e suspeitos não identificados trocaram tiros durante a realização de um bloco de carnaval no Bairro da Penha, em Vitória . De acordo com a Polícia Civil à TV Gazeta, a correria ocorreu por volta das 20 horas de domingo (23). Apesar do susto, não há registro de feridos.

Your browser does not support the audio element. Polícia e suspeitos trocam tiros em bloco no Bairro da Penha, em Vitória

Em um vídeo que circula na internet (veja abaixo), é possível ouvir o barulho dos tiros e ver as pessoas correndo. A polícia confirmou à reportagem da TV Gazeta que a gravação é do bloco deste domingo no Bairro da Penha.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de policiais foi atacada por suspeitos quando se deslocava pelas ruas do Bairro da Penha, próximo ao beco 6. O grupo portava armas longas e, ao se depararem com a viatura policial, começaram a atirar contra os militares, que revidaram.

Ainda segundo a polícia, um dos integrantes do grupo foi preso e encaminhado ao DPJ de Vitória. Com ele, a polícia encontrou um rádio comunicador e um simulacro de pistola.

Próximo ao local do confronto havia uma grande aglomeração de participantes de um bloco. Algumas dessas pessoas, segundo a polícias, estavam armadas e atiraram contra os militares. Houve correria e foi necessária a intensificação do policiamento na região, inclusive com apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), para a retomada da ordem.

Após a troca de tiros, de acordo com nota da PM, por volta das 21h50, também em patrulhamento pelo bairro, os militares avistaram três pessoas em atitude suspeita em um veículo. O veículo foi abordado e com os suspeitos foram apreendidos 86 frascos de loló, duas bolas de haxixe e uma bucha de maconha.

Segundo a PM, todos os detidos e materiais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.

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