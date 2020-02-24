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Confusão

Polícia e suspeitos trocam tiros em bloco no Bairro da Penha, em Vitória

Em um vídeo que circula na internet (veja abaixo), é possível ouvir o barulho dos tiros e ver as pessoas correndo

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 09:22
Confusão e troca de tiros após bloco no Bairro da Penha Crédito: Internauta | Via WhatsApp
Policiais e suspeitos não identificados trocaram tiros durante a realização de um bloco de carnaval no Bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a Polícia Civil à TV Gazeta, a correria ocorreu por volta das 20 horas de domingo (23). Apesar do susto, não há registro de feridos. 
Polícia e suspeitos trocam tiros em bloco no Bairro da Penha, em Vitória
Em um vídeo que circula na internet (veja abaixo), é possível ouvir o barulho dos tiros e ver as pessoas correndo. A polícia confirmou à reportagem da TV Gazeta que a gravação é do bloco deste domingo no Bairro da Penha.  
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de policiais foi atacada por suspeitos quando se deslocava pelas ruas do Bairro da Penha, próximo ao beco 6. O grupo portava armas longas e, ao se depararem com a viatura policial, começaram a atirar contra os militares, que revidaram.

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Ainda segundo a polícia, um dos integrantes do grupo foi preso e encaminhado ao DPJ de Vitória. Com ele, a polícia encontrou um rádio comunicador e um simulacro de pistola. 
Próximo ao local do confronto havia uma grande aglomeração de participantes de um bloco. Algumas dessas pessoas, segundo a polícias, estavam armadas e atiraram contra os militares. Houve correria e foi necessária a intensificação do policiamento na região, inclusive com apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), para a retomada da ordem.
Após a troca de tiros, de acordo com nota da PM, por volta das 21h50, também em patrulhamento pelo bairro, os militares avistaram três pessoas em atitude suspeita em um veículo. O veículo foi abordado e com os suspeitos foram apreendidos 86 frascos de loló, duas bolas de haxixe e uma bucha de maconha. 
Segundo a PM, todos os detidos e materiais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.

POLÍCIA CIVIL

Por nota, a assessoria da Polícia Civil disse:  "Infelizmente, não conseguiremos ajudá-los hoje, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Durante pontos facultativos, feriados e finais de semana a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis".

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