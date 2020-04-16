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Em meio à pandemia

Bairro da Penha: polícia faz operação e vai atrás de organizador de baile

Evento com 10 DJs estava sendo convocado pelas redes sociais e previsto para acontecer na noite do próximo sábado (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 19:33

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 19:33

Ação da Polícia Civil no Bairro da Penha para impedir a realização de Baile do Mandela
Ação da Polícia Civil no Bairro da Penha para impedir a realização de Baile do Mandela Crédito: Divulgação Sesp
Um DJ,  que estava organizando o Baile do Mandela previsto para acontecer no próximo sábado (18), no Bairro da Penha, em Vitória, foi intimado na tarde desta quinta-feira (16) pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil.  Ele foi orientado a não realizar a festa que estava sendo convocada nas redes sociais.
Um pouco antes, uma equipe do Denarc, com apoio da Core, após investigação conjunta com a Gerência de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, realizou ação em um endereço localizado no Bairro da Penha. No local eles intimaram o morador,  identificado como organizador de festas  na comunidade. 

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Segundo informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o responsável compareceu ao Denarc por livre e espontânea vontade para prestar os devidos esclarecimentos. No local ele foi informado pela autoridade policial que, caso a festa ocorra, será responsabilizado dentro do artigo 268 do Código Penal.
Segundo o artigo, infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pode resultar em detenção de um mês a um ano, com pagamento de multa. Segundo a assessoria de imprensa da Sesp, em depoimento, o DJ se comprometeu a cancelar o evento.
A Sesp informou ainda que, no feriado, a Polícia Militar ainda prevê, com a já anunciada Operação Tiradentes, atuação intensa em locais com alto índice de tráfico de drogas, com objetivo de coibir a atividade criminosa e os crimes contra a vida.
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Nestor Muller/Arquivo

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