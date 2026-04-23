Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo

Na reedição da final da Copa Espírito Santo do ano passado, o Vitória-ES venceu o Porto Vitória no jogo de abertura da competição em 2026. Sob o placar de 3 a 1, o Alvianil sofreu o empate no começo da segunda etapa, mas contou com a entrada das novas contratações Carlinhos e Maranhão para mudar a narrativa e decretar o triunfo no fim da partida realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.





Com o resultado, o Vitória-ES dorme, nesta quarta-feira, na primeira colocação. Lembrando que a Copa Espírito Santo prossegue amanhã, às 19h, com Rio Branco-ES e Rio Branco VN no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida de encerramento da primeira rodada acontece no sábado, às 15h, com Audax São Mateus e Serra no estádio Sernamby, em São Mateus.



