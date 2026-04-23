Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo

Na reedição da final da Copa Espírito Santo do ano passado, o Vitória-ES venceu o Porto Vitória no jogo de abertura da competição em 2026. Sob o placar de 3 a 1, o Alvianil sofreu o empate no começo da segunda etapa, mas contou com a entrada das novas contratações Carlinhos e Maranhão para mudar a narrativa e decretar o triunfo no fim da partida realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Com o resultado, o Vitória-ES dorme, nesta quarta-feira, na primeira colocação. Lembrando que a Copa Espírito Santo prossegue amanhã, às 19h, com Rio Branco-ES e Rio Branco VN no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida de encerramento da primeira rodada acontece no sábado, às 15h, com Audax São Mateus e Serra no estádio Sernamby, em São Mateus.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue apenas no dia 6 de maio para o Vitória-ES, que enfrenta o Audax São Mateus, e Porto Vitória, contra o Rio Branco. Nesse meio tempo, o Alvianil joga pelo Campeonato Brasileiro Série D, no próximo sábado, às 16h, recebendo o Porto-BA, no Estádio Salvador Costa, em Vitória. Já o Verdão atua pela Copa Verde, na próxima quarta, às 19h, e recebe o Tocantinópolis, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O Jogo
Em uma primeira etapa com muita ofensividade das duas equipes, totalizando 13 finalizações, o Alvianil de Bento Ferreira abriu o placar aos 8 minutos numa falta ensaiada com uma bomba de Canário, e, almejou aumentar o marcador apostando em finalizações de fora da área. Por outro lado, o Verdão tentou reagir com Vitinho, que foi impedido de empatar a partida com um gol anulado aos 36 minutos e com uma defesaça de Lucão, aos 47. O Porto ainda levou perigo no minuto final, em cobrança de falta de Thallyson, que saiu pela linha de fundo.
O segundo tempo foi frenético e, até os minutos finais, a partida parecia caminhar para um empate. Porém, os recém-chegados do Alvianil saíram do banco de reservas e garantiram o triunfo. Aos 18 minutos, após uma tentativa de cruzamento de Taleco e um corte de carrinho de Geisandro, houve suspeita de toque de mão. O árbitro foi ao VAR, assinalou o pênalti, e Vitinho marcou para o Verdão. Já na reta final, o Vitória-ES fez substituições que mudaram o roteiro da partida. Aos 44, Carlinhos garantiu a virada para o time de Bento Ferreira. Nos acréscimos, aos 55, Maranhão fechou o placar com um golaço, encobrindo Aydhan.