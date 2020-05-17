Guarda de Vila Velha fecha rinha de galo e detém 17 pessoas

Guarda Municipal de Vila Velha fecha rinha de galo em Aribiri Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

A Guarda Municipal de Vila Velha fechou no início da tarde deste domingo (17) uma rinha de galo que funcionava em Aribiri. A ação ocorreu após uma denúncia anônima. No local, havia 27 animais, alguns deles mutilados e muito machucados.

De acordo com o agente da Guarda Municipal Fábio Barcellos, 17 pessoas foram detidas, sendo que duas delas, aparentemente, moravam no local e eram donas da rinha. Elas terão que responder por crime ambiental.

Ao todo, a ação contou com a colaboração de 20 guardas municipais. A equipe também acionou a Polícia Ambiental.

 Recebemos uma denúncia, investigamos e confirmamos a informação. Logo na entrada encontramos uma caixa com R$ 142 em dinheiro, o que indica cobrança de ingresso. O local era bem estruturado, com tapumes que simulavam um octógono, freezer com cervejas e gaiolas chumbadas na parede. Logo que chegamos, as pessoas tentaram fugir, mas conseguimos deter todos, relatou Barcellos.

O guarda informou que havia animais debilitados, machucados e até mutilados. As pessoas detidas e todo o material apreendido, incluindo os animais, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha ainda neste domingo.

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone 3219-9929 da Guarda Municipal de Vila Velha.