Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime ambiental

Guarda de Vila Velha fecha rinha de galo e detém 17 pessoas

Todos que estavam no local foram  levados para a Delegacia Regional de Vila Velha; 27 animais foram apreendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 15:31

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 15:31

Guarda Municipal de Vila Velha fecha rinha de gato em Aribiri, Vila Velha
Guarda Municipal de Vila Velha fecha rinha de galo em Aribiri Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
A Guarda Municipal de Vila Velha fechou no início da tarde deste domingo (17) uma rinha de galo que funcionava em Aribiri. A ação ocorreu após uma denúncia anônima. No local, havia 27 animais, alguns deles mutilados e muito machucados.
De acordo com o agente da Guarda Municipal Fábio Barcellos, 17 pessoas foram detidas, sendo que duas delas, aparentemente, moravam no local e eram donas da rinha. Elas terão que responder por crime ambiental. 

Veja Também

Polícia Civil faz operação para coleta de provas no Bairro da Penha

Ao todo, a ação contou com a colaboração de 20 guardas municipais. A equipe também acionou a Polícia Ambiental.
 Recebemos uma denúncia, investigamos e confirmamos a informação. Logo na entrada encontramos uma caixa com R$ 142 em dinheiro, o que indica cobrança de ingresso. O local era bem estruturado, com tapumes que simulavam um octógono, freezer com cervejas e gaiolas chumbadas na parede. Logo que chegamos, as pessoas tentaram fugir, mas conseguimos deter todos, relatou Barcellos.
O guarda informou que havia animais debilitados, machucados e até mutilados. As pessoas detidas e todo o material apreendido, incluindo os animais, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha ainda neste domingo.
Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone 3219-9929 da Guarda Municipal de Vila Velha.

Guarda Municipal de Vila Velha fecha rinha de galo em Aribiri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados