Homem é baleado em frente a condomínio em Itapoã, Vila Velha

Homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (13) em Itapoã, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma pessoa foi baleada na tarde desta quarta-feira (13) na Avenida Jair Andrade, em Itapoã, Vila Velha. A Polícia Civil confirmou que a ocorrência e informou que a vítima foi socorrida. O caso segue em investigação. Segundo informações de moradores, o rapaz estava abrindo o portão do condomínio Abacateiros quando um carro passou e os integrantes atiraram várias vezes.

Ainda segundo moradores da região, o barulho se assemelharia ao de uma metralhadora. A Polícia Civil não confirmou a arma utilizada no crime. A vítima, de 31 anos, foi socorrida e levada pela Guarda Municipal para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

A Polícia Militar confirmou que o veículo utilizado no crime foi localizado no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha, e foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.