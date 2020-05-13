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Crime

Homem é baleado em frente a condomínio em Itapoã, Vila Velha

Moradores contaram que um carro passou e os integrantes do veículo atiraram diversas vezes contra a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 18:34

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 18:34

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (13) em Itapoã, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma pessoa foi baleada na tarde desta quarta-feira (13) na Avenida Jair Andrade, em Itapoã, Vila Velha. A Polícia Civil confirmou que a ocorrência e informou que a vítima foi socorrida. O caso segue em investigação. Segundo informações de moradores, o rapaz estava abrindo o portão do condomínio Abacateiros quando um carro passou e os integrantes atiraram várias vezes.
Ainda segundo moradores da região, o barulho se assemelharia ao de uma metralhadora. A Polícia Civil não confirmou a arma utilizada no crime. A vítima, de 31 anos, foi socorrida e levada pela Guarda Municipal para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A Polícia Militar confirmou que o veículo utilizado no crime foi localizado no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha, e foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

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Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

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