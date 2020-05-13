Gerente de churrascaria é preso por comprar carga de óleo furtada no ES

Aproximadamente 820 quilos de óleo foram recuperados na ação Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa terça-feira (12), um homem de 49 anos, suspeito de comprar uma carga de óleo de cozinha furtada no dia 25 de fevereiro deste ano, em Guarapari . A prisão, realizada por meio da equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Cargas (DECCTC), foi efetuada em uma churrascaria onde o indivíduo era gerente, que fica na BR-101, no município.

No local, foram apreendidas durante a ação 47 caixas contendo 20 garrafas de óleo em cada uma, totalizando, aproximadamente, 820 quilos do produto.

De acordo com informações divulgadas pelo delegado Gianno Pizzani Trindade, o carregamento saiu de Campo Mourão, no Paraná, e tinha como destino o município da Serra , mas foi furtado em Guarapari. Recebemos informações anônimas de que o detido havia comprado parte da carga. Quando chegamos ao local, ele não tinha nota fiscal para comprovar a legalidade da compra. Por isso, apreendemos o produto, descreveu.

O delegado ainda completou que o gerente da churrascaria efetuava as compras, recebia as mercadorias e agia em nome do dono. Ele comprou essa carga sem as devidas cautelas e responderá por receptação qualificada no exercício da atividade comercial, ressaltou.

O proprietário do estabelecimento não estava no local no momento da operação, mas será indiciado pelo mesmo crime. As investigações continuarão para identificar os autores do roubo. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima pelo Disque-Denúncia 181 , afirmou o responsável pelo caso.