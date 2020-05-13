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Origem do Paraná

Gerente de churrascaria é preso por comprar carga de óleo furtada no ES

O homem de 49 anos foi preso em flagrante, em Guarapari; no local foram apreendidas  47 caixas contendo 20 garrafas de óleo em cada uma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 18:03

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 18:03

Carga furtada de óleo que foi recuperada
Aproximadamente 820 quilos de óleo foram recuperados na ação  Crédito: Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa terça-feira (12), um homem de 49 anos, suspeito de comprar uma carga de óleo de cozinha furtada no dia 25 de fevereiro deste ano, em Guarapari. A prisão, realizada por meio da equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Cargas (DECCTC), foi efetuada em uma churrascaria onde o indivíduo era gerente, que fica na BR-101, no município.
No local, foram apreendidas durante a ação 47 caixas contendo 20 garrafas de óleo em cada uma, totalizando, aproximadamente, 820 quilos do produto.
De acordo com informações divulgadas pelo delegado Gianno Pizzani Trindade, o carregamento saiu de Campo Mourão, no Paraná, e tinha como destino o município da Serra, mas foi furtado em Guarapari. Recebemos informações anônimas de que o detido havia comprado parte da carga. Quando chegamos ao local, ele não tinha nota fiscal para comprovar a legalidade da compra. Por isso, apreendemos o produto, descreveu.
O delegado ainda completou que o gerente da churrascaria efetuava as compras, recebia as mercadorias e agia em nome do dono. Ele comprou essa carga sem as devidas cautelas e responderá por receptação qualificada no exercício da atividade comercial, ressaltou.
O proprietário do estabelecimento não estava no local no momento da operação, mas será indiciado pelo mesmo crime. As investigações continuarão para identificar os autores do roubo. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima pelo Disque-Denúncia 181, afirmou o responsável pelo caso.
A Delegacia Especializada entrou em contato com a vítima para devolver o produto recuperado. O homem detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

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