Polícia resgata homens espancados por traficantes em Andorinhas, Vitória

A Polícia Militar resgatou dois homens que estavam sendo espancados por traficantes no bairro Andorinhas, em Vitória, nesta terça-feira (12). De acordo com informações da PM, os dois foram confundidos com traficantes quando foram visitar uma tia. Eles seriam executados, segundo a polícia. Os dois foram localizados dentro do porta-malas de um veículo, por meio de uma denúncia anônima.