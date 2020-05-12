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Crime

Polícia resgata homens espancados por traficantes em Andorinhas, Vitória

A Polícia Militar afirmou que os homens foram confundidos com traficantes de bairros rivais quando foram visitar uma tia; Eles foram localizados dentro do porta-malas de um veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 20:03

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 20:03

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar  Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar resgatou dois homens que estavam sendo espancados por traficantes no bairro Andorinhas, em Vitória, nesta terça-feira (12). De acordo com informações da PM, os dois foram confundidos com traficantes quando foram visitar uma tia. Eles seriam executados, segundo a polícia. Os dois foram localizados dentro do porta-malas de um veículo, por meio de uma denúncia anônima.
A Polícia Militar confirmou também que um adolescente de 16 anos foi apreendido e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e confessou ter participação no crime. Os outros agressores conseguiram fugir.
Nesta segunda-feira (11), duas pessoas morreram em troca de tiros também no bairro Andorinhas, em Vitória. A Polícia Militar informou que ambos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital São Lucas, mas não resistiram aos ferimentos.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta.

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