Polícia resgata homens espancados por traficantes em Andorinhas, Vitória

A Polícia Militar resgatou dois homens que estavam sendo espancados por traficantes no bairro Andorinhas, em Vitória, nesta terça-feira (12). De acordo com informações da PM, os dois foram confundidos com traficantes quando foram visitar uma tia. Eles seriam executados, segundo a polícia. Os dois foram localizados dentro do porta-malas de um veículo, por meio de uma denúncia anônima.
A Polícia Militar confirmou também que um adolescente de 16 anos foi apreendido e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e confessou ter participação no crime. Os outros agressores conseguiram fugir.
Nesta segunda-feira (11), duas pessoas morreram em troca de tiros também no bairro Andorinhas, em Vitória. A Polícia Militar informou que ambos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital São Lucas, mas não resistiram aos ferimentos.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta.