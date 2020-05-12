PM troca tiros com suspeitos no Morro do Macaco em Vitória

Uma intensa troca de tiros assustou moradores do Morro do Macaco, em Vitória, por volta das 5h desta terça-feira (12).
Policiais faziam um patrulhamento de rotina por volta desse horário quando viram seis homens armados em uma escadaria. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos atiraram contra os policiais, que revidaram. Ainda de acordo com a PM, foram mais de 20 tiros, entre aqueles disparados pelos suspeitos e aqueles que saíram das armas dos policiais.
Ninguém foi preso, mas os policiais conseguiram apreender 131 pinos de cocaína, 71 pedras de crack, R$ 45 e munições. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta