Quem é o criminoso responsável por vários ataques no Morro da  Piedade

Alan Rosário, 31 anos, preso por ataques na piedade Crédito: polícia

A Polícia Militar colocou na cadeia, na manhã deste domingo (10), uma peça muito importante do jogo de xadrez entre a Segurança Pública do Espírito Santo versus a organização criminosa que tem como núcleo o Bairro da Penha , em Vitória. O traficante Alan Oliveira Rosário, o Hamburgão, 31 anos, foi preso após trocar tiros com policiais da Força Tática do Primeiro Batalhão da PM.

Mas quais crimes levaram Alan a se tornar um dos bandidos mais procurados do Estado? Uma das acusações contra ele é organizar e chefiar o ataque criminoso ao Morro da Piedade, em Vitória, que culminou na morte dos irmãos Ruan e Damião Reis, executados com mais de 20 tiros cada um , no quintal de casa. O crime aconteceu em 25 de março de 2018 e nenhum dos dois tinha qualquer envolvimento com crimes.

PCV

Ao todo, nove pessoas foram indiciadas neste crime. Porém, apenas sete foram presas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Dois continuavam foragidos: Alan e Rafael Batista Lemos, de 26 anos . A dupla exerceu por ano o comando do tráfico de drogas no Morro da Piedade e foram expulsos do local pela Família Ferreira Dias - que tomou o comércio de drogas na comunidade após a soltura de integrantes. Rafael continua foragido.

Morro da Piedade e da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG

Após serem expulsos em 2018, Alan e Rafael foram pedir abrigo no Primeiro Comando de Vitória, o PCV, que atua no Bairro da Penha, em Vitória, e bairros vizinhos. A facção criminosa comandada por Carlos Alberto Furtado, o Beto , que cumpre condenação por diversos crimes há quase 10 anos, inclusive tráfico e assassinato, na Penitenciária de Segurança Máxima II, e tem em Fernando Pimenta, o Marujo, seu representante direto e em liberdade.

MORTES DA GUERRA

Com a ajuda do Trem Bala, braço armado do PCV , Alan e Rafael queriam de volta o domínio da Piedade em troca de manter as relações do tráfico com o Bairro da Penha. Depois do ataque aos irmãos Ruan e Damião, foi a vez do grupo dele Alan ter uma perda grande na guerra do tráfico.

O pai de Alan, Aladir de Oliveira Filho, apontado pela polícia como um dos homens que colaboraram no assassinato dos irmãos Reis, foi morto a tiros em maio de 2018.

Não demorou muito para que a vingança de Alan resultasse em mais um assassinato. Em 10 de junho, Walace de Jesus Santana foi morto durante ataque nas escadarias da Piedade pelas mãos de Alan, segundo levantamentos da Polícia Civil na época.

Em outro processo, Alan é acusado de liderar um ataque ao Morro da Piedade em maio de 2019, que tirou a vida de Lucas Teixeira . No corpo do rapaz foram encontrados tiros de três tipos de armas diferentes.

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