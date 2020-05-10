Com informações de Gabriela Ribetti TV Gazeta

Alan Rosário Oliveira, o Gordinho Crédito: Divulgação/PCES

Your browser does not support the audio element. Chefão do tráfico responsável por ataques na Piedade é preso no ES

Segundo o comandante da Força Tática Primeiro Batalhão, capitão Almeida, a prisão ocorreu depois que 20 policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Alan no bairro Consolação, em Vitória. Hamburgão ainda tentou fugir e trocou tiros com a Polícia Militar. No entanto, ele levou um tiro nas nádegas, foi preso e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Assim que chegamos, conseguimos ver, através de um drone, que dois indivíduos estavam fugindo pelo fundo da casa. No entanto, já tínhamos montado o cerco e pensado nessa possibilidade. Ele se deparou com uma patrulha nossa que estava numa escadaria adjacente, foram trocados tiros. Ele fugiu para outro lado, mas o cerco também estava montado, e ele trocou mais tiros com essa patrulha, contou.

O capitão acrescentou que o histórico de Alan é extenso na polícia, ele possui cinco mandados de prisão por homicídio. A prisão dele irá trazer tranquilidade não só nas regiões onde atuava em Consolação, São Benedito, mas também na região da Piedade. Esses criminosos não são fáceis de serem encontrados, é uma vasta comunidade do crime que consegue acobertá-los. Os serviços de inteligência foram fundamentais nessa prisão, acrescentou.



Foram apreendidos com ele uma pistola 9 mm, três carregadores, 49 munições, três aparelhos celulares, oito buchas de maconha, um rádio comunicador, uma base carregadora e uma bateria de rádio comunicador e um debulhador.

MORTES

Em entrevista em 2018, o até então delegado Marcus Vinicius Rodrigues, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória , atual Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) de Vitória, disse que eram nove envolvidos na morte dos irmãos Ruan e Damião, sendo que dois estavam foragidos: Alan, que foi preso neste domingo (10), e Rafael Batista Lemos, vulgo "Boladão".

Os irmãos foram executados no morro da Piedade com mais de 20 tiros cada um, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos irmãos perguntando "cadê o patrão". Na ocasião, Ruan respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado. A vítima obedeceu a ordem e saiu com eles da residência.