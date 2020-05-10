Chefão do tráfico responsável por ataques na Piedade é preso no ES
Um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo foi preso no bairro Consolação, em Vitória, por volta das 6 horas deste domingo (10). Alan Rosário Oliveira, de 31 anos, conhecido como Hamburgão, é apontado como o responsável pelos ataques ao morro da Piedade e pelas mortes dos irmãos Damião Marcos Reis, 22 anos, e Ruan Reis, 19, em março de 2018.
Segundo o comandante da Força Tática Primeiro Batalhão, capitão Almeida, a prisão ocorreu depois que 20 policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Alan no bairro Consolação, em Vitória. Hamburgão ainda tentou fugir e trocou tiros com a Polícia Militar. No entanto, ele levou um tiro nas nádegas, foi preso e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Assim que chegamos, conseguimos ver, através de um drone, que dois indivíduos estavam fugindo pelo fundo da casa. No entanto, já tínhamos montado o cerco e pensado nessa possibilidade. Ele se deparou com uma patrulha nossa que estava numa escadaria adjacente, foram trocados tiros. Ele fugiu para outro lado, mas o cerco também estava montado, e ele trocou mais tiros com essa patrulha, contou.
O capitão acrescentou que o histórico de Alan é extenso na polícia, ele possui cinco mandados de prisão por homicídio. A prisão dele irá trazer tranquilidade não só nas regiões onde atuava em Consolação, São Benedito, mas também na região da Piedade. Esses criminosos não são fáceis de serem encontrados, é uma vasta comunidade do crime que consegue acobertá-los. Os serviços de inteligência foram fundamentais nessa prisão, acrescentou.
Foram apreendidos com ele uma pistola 9 mm, três carregadores, 49 munições, três aparelhos celulares, oito buchas de maconha, um rádio comunicador, uma base carregadora e uma bateria de rádio comunicador e um debulhador.
MORTES
Em entrevista em 2018, o até então delegado Marcus Vinicius Rodrigues, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória, atual Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP) de Vitória, disse que eram nove envolvidos na morte dos irmãos Ruan e Damião, sendo que dois estavam foragidos: Alan, que foi preso neste domingo (10), e Rafael Batista Lemos, vulgo "Boladão".
Os irmãos foram executados no morro da Piedade com mais de 20 tiros cada um, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos irmãos perguntando "cadê o patrão". Na ocasião, Ruan respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado. A vítima obedeceu a ordem e saiu com eles da residência.
Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, ele foi surpreendido por vários disparos.
Integrante do Primeiro Comando da Capital, que controla o tráfico de drogas nos bairros da Penha, Itararé, Bonfim, Gurigica, São Benedito e Consolação, Alan é o principal executor dos ataques promovidos no bairro Piedade. Ele foi indiciado nas investigações que apuraram os assassinatos de Walace de Jesus Santana, em 10 de junho de 2018, que era braço direto do então chefe do tráfico na Piedade, o João Paulo Ferreira Dias, que está preso.