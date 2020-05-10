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  • Assalto durante almoço de Dia das Mães termina em morte em Brasília
Delegado reagiu

Assalto durante almoço de Dia das Mães termina em morte em Brasília

Suspeitos invadiram casa de delegado na tarde desde domingo (10).  Ele reagiu e atirou contra a dupla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 15:35

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 15:35

Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito que conseguiu escapar
Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito que conseguiu escapar Crédito: Reprodução
Um almoço de Dia das Mães terminou com a morte de um assaltante, dentro de uma residência em Brasília, Distrito Federal, no início da tarde deste domingo (10). 
Segundo reportagem do jornal Metrópoles, dois homens invadiram o almoço de Dia das Mães de uma família, no Lago Sul. No local, um delegado da Polícia Civil almoçava com os pais. O policial reagiu ao assalto e atirou contra os suspeitos, atingindo um deles que acabou morrendo, na cozinha do imóvel. O segundo bandido escapou. 
Os dois suspeitos estavam armados com revólveres.  Três disparos acertaram um dos ladrões. O segundo fugiu para uma região de mata e segue sendo procurado pela Divisão de Operações Especiais (DOE). 
O Metrópoles teve acesso a imagens de câmeras de segurança instaladas em uma das casas da quadra. Nas gravações, é possível ver o suspeito que conseguiu escapar.
Equipes da Polícia Militar apoiadas pelo helicóptero da corporação fazem buscas nas redondezas pelo segundo suspeito.

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