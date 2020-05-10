Assalto durante almoço de Dia das Mães termina em morte em Brasília

Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito que conseguiu escapar Crédito: Reprodução

Um almoço de Dia das Mães terminou com a morte de um assaltante, dentro de uma residência em Brasília, Distrito Federal, no início da tarde deste domingo (10).

Segundo reportagem do jornal Metrópoles , dois homens invadiram o almoço de Dia das Mães de uma família, no Lago Sul. No local, um delegado da Polícia Civil almoçava com os pais. O policial reagiu ao assalto e atirou contra os suspeitos, atingindo um deles que acabou morrendo, na cozinha do imóvel. O segundo bandido escapou.

Os dois suspeitos estavam armados com revólveres. Três disparos acertaram um dos ladrões. O segundo fugiu para uma região de mata e segue sendo procurado pela Divisão de Operações Especiais (DOE).

O Metrópoles teve acesso a imagens de câmeras de segurança instaladas em uma das casas da quadra. Nas gravações, é possível ver o suspeito que conseguiu escapar.