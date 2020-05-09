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Vila Velha

Preso após furto é liberado de delegacia por ter suspeita de Covid-19 no ES

O suspeito, que havia sido levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, precisou ser liberado rapidamente em função do risco de contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 16:48

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 16:48

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O suspeito foi encaminhado até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem detido por furto pela Guarda Municipal na noite desta sexta-feira (8) teve que ser ouvido e liberado às pressas da Delegacia Regional de Vila Velha após apresentar um laudo de suspeita de Covid-19.
De acordo com a Polícia Civil, o laudo mostrado aos policiais recomendava o isolamento social do suspeito em função da possibilidade de infecção pelo coronavírus. A instituição não informou que tipo de bem foi furtado pelo indivíduo, mas pontuou que, no momento de seu atendimento, todos os servidores estavam utilizando máscaras de proteção.

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"Após o caso, a Delegacia Regional passou por um processo desinfecção, com os produtos recomendados. A unidade já havia sido desinfectada por meio da parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha, e já foi solicitada a viabilização de uma nova ação do tipo no local", informou a Polícia Civil.
Com informações do G1ES

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