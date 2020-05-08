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Coronavírus: após interdição, supermercado de Vila Velha reabre

Superintendência Regional do Trabalho liberou  abertura da loja; empresa informou que estará aberta neste sábado (09) a partir das 7 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:31

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:31

Supermercado Extraplus da Praia da Costa, Vila Velha
Oito funcionários do supermercado Extraplus da Praia da Costa, testaram positivo para Covid-19. Eles já foram afastados do trabalho Crédito: Divulgação/Extraplus
A loja do supermercado Extraplus na Praia da Costa, em Vila Velha, volta a funcionar neste sábado (9), a partir das 7h. O estabelecimento foi interditado no dia 28 de abril por determinação de auditores fiscais do trabalho depois que oito funcionários testaram positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
De acordo com o Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom e Extraplus, a empresa segue executando todas as medidas de segurança e higienização conforme orientações das autoridades da saúde e do trabalho.
A abertura da loja foi autorizada na última quarta-feira (6) pela Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo. De acordo com o superintendente do órgão, Alcimar Candeias, ficou comprovado o atendimento de todas as situações apontadas pela equipe de fiscalização, inclusive da desinfecção do local.
Na última quarta-feira, os auditores fiscais retornaram ao supermercado e verificaram o cumprimento integral de todas as exigências para o combate à pandemia de Covid-19 e segurança de trabalhadores e clientes, comentou.

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Candeias informou que a Superintendência Regional do Trabalho vai intensificar as ações de fiscalização em lojas de supermercados, inclusive no interior do Estado.

ENTENDA O CASO

A loja do supermercado Extraplus na Praia da Costa, em Vila Velha (ES), foi interditada pela Superintendência Regional do Trabalho no dia 28 de abril depois que oito funcionários testaram positivo para coronavírus.
Na ocasião, o Grupo Coutinho, dono do supermercado Extraplus, informou que estava acompanhando os casos e que os trabalhadores foram afastados imediatamente. Eles ficaram em isolamento domiciliar e sem sintomas graves. Além disso, a empresa explicou que logo após a confirmação dos casos a loja passou por um rigoroso processo de desinfecção por dentro e por fora.
A empresa ressaltou que desde o início da pandemia vem adotando as medidas de controle recomendadas pelas autoridades de saúde.

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