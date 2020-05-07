Supermercado Schowambach foi alvo de operação do Ministério Público do Estado em dezembro de 2019 e lojas foram fechadas Crédito: Caique Verlí

Your browser does not support the audio element. Supermercado perde inscrição estadual por recepção de carga roubada

A Rede de Supermercados Schowambach teve o registro estadual cassado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) por prática de crime de receptação de cargas roubadas no exercício das suas atividades comerciais.

A decisão vale para duas unidades da Grande Vitória, uma em Campo Grande, Cariacica, e outra no Centro de Vitória. A rede tem uma outra unidade, em Maruípe, mas não foi atingida pela ordem.

Com isso, segundo a Sefaz, as duas lojas não podem funcionar. Em um período de cinco anos, a contar da data da publicação das Ordens de Serviço, o quadro societário não pode fazer um novo pedido de inscrição estadual no mesmo ramo de atividade. A Ordem de Serviço foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (7) produz efeitos a partir de 21 de setembro de 2018.

Para tomar a decisão, a Sefaz se baseou na Lei nº 8.246, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual dos estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas.

A secretaria explica que a resolução é mais uma ação que visa ao combate da concorrência desleal, propiciando um ambiente de negócios ainda mais seguro e sustentável no Estado.

INVESTIGAÇÃO

MPES deflagrou operação contra dono de supermercado no ES Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo

A Operação Blindagem foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na época, o promotor de Justiça, Luis Felipe Scalco Simão, informou que o fato de a loja ter muitas máquinas sob CNPJs diferentes indicam indícios de sonegação.

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Havia suspeitas que que eram utilizados laranjas (pessoas que emprestam nome e documentos) para constituir empresas no Estado. As investigações mostraram, na época, que, nos últimos 10 anos, 15 empresas abertas dessa forma atuaram nas três lojas da rede. Em alguns momentos, segundo o Gaeco, chegaram a ter mais de uma razão social funcionando no mesmo endereço.

Segundo as investigações do MPES , o empresário conseguia "maquiar" a contabilidade e fraudar o Fisco.

O OUTRO LADO