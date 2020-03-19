Crédito: V1/divulgação

Nas idas e vindas na Grande Vitória, o cuidado com a segurança no transporte tornou-se um fator determinante para que Aline Zanardo, 33 anos, apostasse em uma alternativa compartilhada que tivesse boa reputação. Para a influenciadora digital, além de garantir qualidade de vida nos percursos, a prioridade que norteia a escolha é não dar margem para riscos no trânsito. Sendo assim, a confiança nos motoristas não fica fora de cena.

"Sempre estou na vida noturna, principalmente em festivais de cervejas artesanais. Para ir e voltar dos eventos, uso o aplicativo de transporte V1, porque acabo degustando as bebidas. Já uso esse serviço há dois anos. Sempre recomendo para as minhas amigas e seguidoras usarem, pois é muito seguro. Nunca tive problemas", conta Aline. Segundo ela, a tranquilidade nas viagens influencia diretamente no bem-estar diário.

"Para nós, mulheres, a segurança no transporte pesa muito. Não tenho receio de pegar corridas com a V1, já que os motoristas são cadastrados e passam por treinamento. Eles são muito responsáveis. Além de os carros da empresa em circulação serem padronizados, o serviço oferece muito conforto. Fico mal acostumada. Entro no carro e posso até ouvir música na rádio da minha preferência com tranquilidade" Aline Zanardo - Influenciadora digital

Aline Zanardo utiliza o serviço da V1 há dois anos para ir a eventos na Grande Vitória. "Sempre recomendo para as minhas amigas e seguidoras usarem, pois é muito seguro", ressalta Crédito: Acervo Pessoal

Serviço que inspira confiança

Ao otimizar a rotina profissional com as demandas familiares, incluindo deixar e buscar os três filhos na escola, o oftalmologista Laurentino Biccas e a esposa também passaram a contar com o transporte compartilhado e não se arrependem da decisão. Tínhamos um motorista particular antes e, aos poucos, percebemos que precisávamos de um atendimento mais dinâmico, que atendesse as nossas corridas simultaneamente. A V1 facilitou muito a nossa logística. Fazemos diversas corridas todos os dias, comenta.

Para o médico, a direção responsável interfere diretamente na seleção do aplicativo de transporte. Com a V1, temos mais tranquilidade no trânsito, já que os motoristas dirigem com muita cautela, sem exceder a velocidade permitida. Dirigir com calma é o aspecto que mais me interessa. Esse é realmente um grande diferencial da V1, que possui condução padronizada, complementa Laurentino.

O oftalmologista Laurentino Biccas adotou o serviço para toda a família. "A V1 facilitou muito a nossa logística. Fazemos diversas corridas todos os dias, conta Crédito: Acervo Pessoal

Conforto sem o estresse do trânsito

Ao fugir do estresse nas vias e da necessidade de procurar vaga em estacionamentos, Cristhine Samorini, diretora comercial da Grafitusa e diretora da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), consegue ir às reuniões de trabalho com facilidade ao usar o transporte compartilhado. Tenho muita confiança na V1 para fazer os meus deslocamentos. Os motoristas são muito atenciosos e educados. Quando eles levam o meu filho de 11 anos sozinho, sempre têm o cuidado de me ligar após entregá-lo nos locais definidos. É extremamente seguro. Nunca passei por aborrecimentos, ressalta.

Cristhine Samorini consegue ir às reuniões de trabalho com facilidade ao usar o transporte compartilhado. Tenho muita confiança no V1 para fazer os meus deslocamentos", afirma Crédito: Acervo Pessoal

Diferenciais da V1

No primeiro contato com a V1, o passageiro já consegue perceber as particularidades do atendimento, quando o carro chega para buscá-lo. O motorista abre a porta, pergunta as preferências de rádio, temperatura interna do veículo e da rota. Tudo isso faz parte do nosso procedimento padrão. O nosso time trabalha diariamente com a missão de tornar cada passageiro como único, proporcionando uma excelente experiência de viagem, explica Leonardo Martins Ballestrassi, gerente de Operações e Inovação da V1.

De acordo com ele, o cuidado com a qualidade do serviço, frota e atendimento são pilares que a empresa não abre mão. Andar de V1 é uma experiência diferenciada. Buscamos aprimorar o nosso relacionamento com os clientes no dia a dia. Com o nosso modelo de governança, temos total controle sobre a qualidade da frota e influenciamos o comportamento dos motoristas, que passam por treinamentos constantes e avaliação permanente, conta.

Serviço da V1 é diferenciado. O motorista abre a porta para os passageiros, pergunta as preferências de rádio, temperatura interna do veículo e de rota Crédito: V1/divulgação

Formada por veículos da montadora japonesa Toyota, com os modelos Etios, Corolla e Prius, toda a frota da empresa V1 segue rigorosos padrões de manutenção preventiva, com o foco na segurança. Por meio do rastreamento contínuo, a corporação tem informações sobre o desempenho e o estado de conservação de cada veículo. A substituição dos carros é feita no máximo em 13 meses, acrescenta Leonardo.

Trajetória

Com a finalidade de criar soluções de mobilidade urbana, a empresa VIX Logística, do Grupo Águia Branca, montou o laboratório de inovação VIX Labs no final de 2017. Dessa forma, conseguiu unir a experiência em transporte de pessoas com a tecnologia de ponta. Atualmente, a V1 atende na Grande Vitória, com a expectativa de expandir a abrangência dos serviços para outros estados.

Além do transporte compartilhado, a empresa oferece o serviço de aluguel de carros da V1, lançado recentemente em formato digital. Por meio dele, os clientes conseguem alugar um carro com facilidade por meio do celular, em poucos minutos, sem enfrentar o balcão de atendimento. Na correria da rotina, é possível retirar e devolver o carro em qualquer uma das estações instaladas na Grande Vitória.

Motoristas da V1 passam por treinamento permanente Crédito: V1/divulgação

Cuidados para prevenir o Coronavírus

Para contribuir com a prevenção da transmissão do coronavírus no Espírito Santo, a V1 toma uma série de procedimentos de adaptação à realidade atual. Dessa forma, a empresa reforçou os cuidados com os colaboradores, parceiros e clientes, para que haja o menor impacto possível.

Todos os motoristas estão orientados e contam com um time de operação para suporte, além de passarem por uma averiguação de saúde. Caso demonstrem sintomas, serão liberados para tratamento. Além de os veículos serem lavados de forma rápida e eficiente, os procedimentos de assepsia foram reforçados nos processos de higienização de todos os carros da empresa.

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas fiquem em locais ventilados. Portanto, dê preferência por deixar a janela do carro aberta. Além disso, evite apertos de mãos, mas continue contando com a cordialidade e alegria dos motoristas. Ao espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz dobrando o cotovelo ou use um lenço descartável e lave a mão em seguida. Lembre-se de higienizar corretamente as suas mãos após finalizar as viagens, ou frequentar locais públicos, orienta a empresa.

App V1 une a experiência em transporte de pessoas com a tecnologia de ponta Crédito: V1/divulgação

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