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Para evitar filas

Auxílio emergencial de R$ 600 pode ser sacado no Banco 24 horas

A opção é uma saída para evitar as aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. A retirada do dinheiro é imediata, sem necessidade de cartão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 18:56

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 18:56

Caixas dos Banco 24 Horas
Caixas do Banco 24 Horas: para fazer saque sem cartão é preciso receber o benefício em conta digital Crédito: TecBan/Divulgação
Quem teve o auxílio emergencial de R$ 600 do governo concedido pode fazer o saque nos caixas do Banco 24 Horas. A opção é uma saída para evitar as filas nas agências da Caixa e nas lotéricas.  Com isso, é possível retirar o dinheiro em mais de 23 mil caixas eletrônicos da rede, graças ao Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, que permite fazer saque sem cartão.
Essa nova função do Saque Digital está disponível para qualquer cidadão, inclusive para aqueles que não possuem nenhuma conta bancária. Mas, para isso, é preciso que, na hora em que realizarem o cadastro do auxílio emergencial, indiquem uma conta do Mercado Pago.
De acordo com a TecBan, administradora do Banco24Horas, em breve, a função permite a retirada de dinheiro a partir de código numérico enviado por mensagem ao celular do consumidor.  
De forma prática, o beneficiário faz a transferência do dinheiro da conta poupança social da Caixa para uma conta do Mercado Pago, vai até um caixa eletrônico do Banco 24 Horas e saca usando um código QR gerado pelo aplicativo de celular. O custo do saque é de R$ 4,90 por operação.

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De acordo com dados do Banco Mundial, quase 50 milhões de brasileiros não possuem conta bancária e dependem do dinheiro físico para sobreviver e movimentar a economia local. O head de novas plataformas da TecBan, Tiago Aguiar, afirma que a empresa criou o novo Saque Digital como uma alternativa para o pagamento do auxílio emergencial criado para minimizar a crise econômica do coronavírus
"O objetivo é auxiliar o país neste momento delicado e colocar o Banco24Horas a serviço da população. O produto vai facilitar o saque em dinheiro e abrir caminho para novas funcionalidades que promovam o acesso da população aos serviços financeiros oferecidos nos caixas eletrônicos", explica.

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A solução foi desenvolvida para ser facilmente implementada pelas mais de 100 instituições financeiras que fazem parte do Banco24Horas e também por todas as fintechs que participam do HubDigital da TecBan.

OUTROS SAQUES

De acordo com o superintendente de autoatendimento da TecBan, Ariovaldo Ribeiro, quem é cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) ou é beneficiário do Bolsa Família, e que receberá o valor automaticamente na conta do banco apontada para que o dinheiro seja depositado, basta usar o cartão do banco em que recebe o benefício. Ela precisa se dirigir ao Banco24Horas mais próximo para realização do saque.
"Já aqueles que não integram o Cadastro Único ou o Bolsa Família, mas que têm direito ao auxílio, precisam se cadastrar no aplicativo ou site do Auxílio Emergencial. Durante a realização do cadastro, a pessoa indicará uma conta para que o dinheiro do auxílio seja direcionado. A partir daí, com o benefício aprovado e o valor já creditado na conta indicada, é possível se encaminhar a um dos mais de 23 mil Banco24Horas distribuídos pelo Brasil e, também com o cartão do seu banco em mãos, realizar o saque normalmente", explica.

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Ariovaldo lembra que, atualmente, as pessoas que não possuem conta em banco recebem um código gerado pelo aplicativo da Caixa Tem e precisam se deslocar até uma lotérica ou agência da Caixa pessoalmente para realizar o saque do benefício. 
"A TecBan já possui uma solução desenvolvida para os desbancarizados a fim de otimizar e oferecer mais pontos de saques, mas cabe aos bancos ou governos aderirem à ferramenta para que seja disponibilizada para as pessoas que não possuem conta em instituições financeiras", aponta.
Caso o consumidor não tenha um pacote de serviços, a Resolução 3.919 do Banco Central garante aos clientes, com conta corrente pessoa física, o benefício de efetuar, todo mês, até quatro saques sem tarifa, duas transferências, dois extratos, dentre outros, nos canais que compõem a rede de atendimento do banco, incluindo o Banco24Horas. No caso de conta poupança, são até dois saques sem tarifa.

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