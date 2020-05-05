Auxílio emergencial: saiba como transferir dinheiro para outro banco

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, Cariacica, para receber o auxílio de R$ 600,00 e o Bolsa Família Crédito: Vitor Jubini

Quem tem direito ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal não precisa ir até agências da Caixa e às lotéricas para poder sacar o valor. É possível transferir o dinheiro do aplicativo para conta-corrente de outro banco em nome até de outra pessoa. Essa medida é uma forma de o informal correr das enormes filas em meio à pandemia da Covid-19 e evitar se expor a doença.

A transferência do auxílio é feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem e não há cobrança de tarifa. De acordo com a Caixa, após o trabalhador pedir a transferência o valor entra na conta indicada no dia seguinte de manhã. Esse é o tempo normal para a compensação bancária.

Atualmente, o aplicativo vem recebendo um grande número de acessos, em média, 12 milhões de consultas por dia. Por isso, uma das recomendações é acessá-lo de madrugada, momento com menor fluxo, para fazer a transferência.

COMO PEDIR A TRANSFERÊNCIA PELO CAIXA TEM

Quem tem direito pode transferir o auxílio emergencial para qualquer conta e sem cobrança de taxa. Para transferir:

Acesse o Caixa Tem, será preciso da sua senha e CPF

Clique na opção "Transferir dinheiro"

Depois, escolha como deseja transferir o valor

Selecione o banco, informe a agência (sem o dígito)

Em seguida, clique na seta azul para avançar

Informe então o número da conta, sem os zeros à esquerda e o dígito

Informe também o dígito da conta

Informe para qual tipo de conta (corrente ou poupança) vai transferir o auxílio

Digite o CPF do titular da conta que vai receber o valor

Informe o nome completo do titular, sem acentos

Em seguida, coloque o valor que deseja transferir

Por fim, confira as informações e confirme

QUEM PODE RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL?

Antes de tudo é preciso lembrar que só tem direito a essa renda emergencial as pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo federal, além de ser maior de 18 anos e ter renda dentro dos limites estabelecidos na lei. Tem direito:

Trabalhadores informais

Desempregados MEI (microempreendedor individual)

Contribuintes individuais da Previdência

Não pode receber quem:

Tem renda mensal familiar total superior a três salários mínimos (R$ 3.135) ou com renda per capita (por membro da família) maior que meio salário mínimo (R$ 522,50)

Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018 (conforme declaração do Imposto de Renda feita em 2019)

Funcionário público, mesmo que em contrato temporário quem recebe seguro-desemprego

Quem recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada), aposentadoria ou pensão

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, para receber o auxílio de R$ 600,00 e o Bolsa Família - Cariacica/ES Crédito: Vitor Jubini

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