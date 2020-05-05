Auxílio emergencial: saiba como transferir dinheiro para outro banco

Quem tem direito ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal não precisa ir até agências da Caixa e às lotéricas para poder sacar o valor. É possível transferir o dinheiro do aplicativo para conta-corrente de outro banco em nome até de outra pessoa. Essa medida é uma forma de o informal correr das enormes filas em meio à pandemia da Covid-19 e evitar se expor a doença.
A transferência do auxílio é feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem e não há cobrança de tarifa. De acordo com a Caixa, após o trabalhador pedir a transferência o valor entra na conta indicada no dia seguinte de manhã. Esse é o tempo normal para a compensação bancária.
Atualmente, o aplicativo vem recebendo um grande número de acessos, em média, 12 milhões de consultas por dia. Por isso, uma das recomendações é acessá-lo de madrugada, momento com menor fluxo, para fazer a transferência.
COMO PEDIR A TRANSFERÊNCIA PELO CAIXA TEM
Quem tem direito pode transferir o auxílio emergencial para qualquer conta e sem cobrança de taxa. Para transferir:
- Acesse o Caixa Tem, será preciso da sua senha e CPF
- Clique na opção "Transferir dinheiro"
- Depois, escolha como deseja transferir o valor
- Selecione o banco, informe a agência (sem o dígito)
- Em seguida, clique na seta azul para avançar
- Informe então o número da conta, sem os zeros à esquerda e o dígito
- Informe também o dígito da conta
- Informe para qual tipo de conta (corrente ou poupança) vai transferir o auxílio
- Digite o CPF do titular da conta que vai receber o valor
- Informe o nome completo do titular, sem acentos
- Em seguida, coloque o valor que deseja transferir
- Por fim, confira as informações e confirme
QUEM PODE RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL?
Antes de tudo é preciso lembrar que só tem direito a essa renda emergencial as pessoas que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo federal, além de ser maior de 18 anos e ter renda dentro dos limites estabelecidos na lei. Tem direito:
- Trabalhadores informais
- Desempregados MEI (microempreendedor individual)
- Contribuintes individuais da Previdência
Não pode receber quem:
- Tem renda mensal familiar total superior a três salários mínimos (R$ 3.135) ou com renda per capita (por membro da família) maior que meio salário mínimo (R$ 522,50)
- Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018 (conforme declaração do Imposto de Renda feita em 2019)
- Funcionário público, mesmo que em contrato temporário quem recebe seguro-desemprego
- Quem recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada), aposentadoria ou pensão
COMO SE CADASTRAR?
O cadastro pode ser realizado pelo aplicativo da Caixa (clique aqui para baixar) ou pelo site (clique aqui para acessar). Você precisará dos seus documentos pessoais, um número de celular, e-mail, além dos dados da sua família, para fazer a inscrição.
Após o cadastro ser efetuado, o prazo para a Caixa avaliar a solicitação do auxílio emergencial é de cinco dias úteis após o envio do cadastro. Caso o benefício seja aprovado, o pagamento deve ser depositado em até três dias úteis depois da resposta. Caso não, é possível recorrer.