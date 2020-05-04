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Auxílio emergencial

Prefeitura distribui máscaras em filas da Caixa em Vila Velha

Ação é realizada nas oito agências do município. Servidores também higienizam mãos das pessoas com álcool em gel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 10:37

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 10:37

Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha
Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
Com o aumento na procura pelo auxílio emergencial e a formação de longas filas em agências da Caixa Econômica Federal em todo o país, muitas pessoas estavam ficando expostas à contaminação pelo novo coronavírus. Em Vila Velha, para tentar minimizar o impacto e reduzir os riscos de transmissão da doença, a administração municipal está distribuindo máscaras para beneficiários que estão nas agências para fazer o saque.
A ação teve início no sábado (2) nas agências de Terra Vermelha e do Centro. Nesta segunda-feira (4), a distribuição foi ampliada para todas as oito agências da Caixa Econômica Federal no município. Além das máscaras, servidores também estão higienização as mãos das pessoas com álcool em gel.
Prefeitura distribui máscaras em filas da Caixa em Vila Velha

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Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha
Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Max Filho afirmou que o uso das máscaras e a higienização das mãos são importantes para evitar o contágio. Nós fornecemos as máscaras que a prefeitura adquiriu dos artesãos da cidade e foram entregues apenas para quem iria ingressar no interior da agência. O uso das máscaras e a desinfecção das mãos são necessidades e evitam a aceleração do contágio da doença, disse.
Em Vila Velha, há oito agências da Caixa Econômica Federal. Quase todas estão funcionando em horário especial, a partir das 8h, para o atendimento a beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. A única exceção é a agência do bairro Ibes, que está abrindo a partir das 9h. Confira a lista dos locais com telefone para mais informações:
  • Cobilândia  Avenida Carlos Lindenberg, nº 5417. Telefone: (27) 3246-3132.
  • Glória - Avenida Carlos Lindenberg, nº 1053. Telefone: (27) 3399-1643.
  • Ibes - Avenida Carlos Lindenberg, nº 2740. Telefone: (27) 3422-0422.
  • Itaparica  Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 900. Telefone: (27) 3320-3025.
  • Itapuã - Rua Antonio Ataíde, nº 1717. Telefone: (27) 3320-4550.
  • Praia da Costa - Avenida Doutor Olívio Lira, s/n. Telefone: (27) 3399-2100.
  • Terra Vermelha - Avenida Seringal, nº 01. Telefone: (27) 3311-7550.
  • Centro de Vila Velha - Avenida Champagnat, nº 1089. Telefone: (27) 3320-5700

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