Prefeitura distribui máscaras em filas da Caixa em Vila Velha

Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

A ação teve início no sábado (2) nas agências de Terra Vermelha e do Centro. Nesta segunda-feira (4), a distribuição foi ampliada para todas as oito agências da Caixa Econômica Federal no município. Além das máscaras, servidores também estão higienização as mãos das pessoas com álcool em gel.

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Servidores distribuem máscaras e higienizam mãos de pessoas em filas formadas nas agências da Caixa em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Max Filho afirmou que o uso das máscaras e a higienização das mãos são importantes para evitar o contágio. Nós fornecemos as máscaras que a prefeitura adquiriu dos artesãos da cidade e foram entregues apenas para quem iria ingressar no interior da agência. O uso das máscaras e a desinfecção das mãos são necessidades e evitam a aceleração do contágio da doença, disse.

Em Vila Velha, há oito agências da Caixa Econômica Federal. Quase todas estão funcionando em horário especial, a partir das 8h, para o atendimento a beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. A única exceção é a agência do bairro Ibes, que está abrindo a partir das 9h. Confira a lista dos locais com telefone para mais informações: