Usuários do Transcol começam a receber máscaras em terminal 

"As máscaras são destinadas a toda população que utilize o Transcol. Começamos por Campo Grande, mas nesta semanas iremos também nos outros terminais. Apenas nesta primeira semana serão mais de 200 mil máscaras entregues e, ao longo deste mês, totalizaremos um milhão", disse o secretário.

"Aqueles que já têm, ganharão outras. Até porque a pessoa pode lavar essa máscara e vai precisar usar outra ou então distribuir para que um familiar a utilize. Pode servir também para pessoas que hoje não utilizam o Transcol, mas amanhã vão usar. A ideia é disseminar ainda mais o uso da máscara", salientou o chefe da pasta.