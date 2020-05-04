O governo do Estado começou já nas primeiras horas desta segunda-feira (4) a distribuir máscaras de tecidos à população no Terminal de Campo Grande, em Cariacica. A ação, que será ampliada para outros terminais rodoviários, contará, ao todo, com a entrega gratuita de um milhão de unidades, com kits contendo dois equipamentos de proteção individual.
O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que esta iniciativa faz parte do processo de implementação do uso obrigatório das máscaras no transporte público na Região Metropolitana. A intenção é fazer com o que o maior número possível de usuários estejam protegidos e não espalhem o vírus causador da Covid-19.
Usuários do Transcol começam a receber máscaras em terminal
Usuários do Sistema Transcol ganham máscaras nos terminais
"As máscaras são destinadas a toda população que utilize o Transcol. Começamos por Campo Grande, mas nesta semanas iremos também nos outros terminais. Apenas nesta primeira semana serão mais de 200 mil máscaras entregues e, ao longo deste mês, totalizaremos um milhão", disse o secretário.
A medida não exclui pessoas que já possuam a máscara. Todos receberão o equipamento nos terminais.
"Aqueles que já têm, ganharão outras. Até porque a pessoa pode lavar essa máscara e vai precisar usar outra ou então distribuir para que um familiar a utilize. Pode servir também para pessoas que hoje não utilizam o Transcol, mas amanhã vão usar. A ideia é disseminar ainda mais o uso da máscara", salientou o chefe da pasta.
Militares dos Bombeiros e funcionários dos terminais fazem a distribuição aos passageiros.