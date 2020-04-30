Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prevenção

Aracruz vai distribuir 100 mil máscaras para a população

O  uso da máscara é obrigatório nas ruas de Aracruz, conforme decreto publicado pelo Executivo no dia 21 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 16:36

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 16:36

Prefeitura já começou distribuir primeiro lote de máscaras
Prefeitura já começou distribuir primeiro lote de máscaras Crédito: Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai distribuir 100 mil máscaras para os moradores do município. O objetivo é aumentar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e diminuir os casos de contaminação pela doença. Na cidade, o uso da máscara é obrigatório nas ruas, conforme decreto publicado pelo Executivo no dia 21 de abril.
Uma equipe de voluntários está costurando as máscaras. De acordo com a prefeitura, o projeto de confecção das máscaras de tecido surgiu, inicialmente, com o objetivo de atender apenas o público interno de servidores, pois a Secretaria de Turismo conta com uma sala de costura própria, com máquinas de costura, mesa de corte, e servidoras efetivas costureiras.
Com o avanço da pandemia, e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre o uso de máscaras de tecido, além da determinação através de decreto municipal, a Prefeitura resolveu ampliar a distribuição para população.

Veja Também

Com escolas fechadas, mais de 500 merendeiras são demitidas no ES

Linhares tem caso confirmado de grávida com Covid-19

Segundo a prefeitura, as máscaras são confeccionadas em tecido 100% algodão, possuem camada dupla, e seguem os padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde.
Nesta terça-feira (28), a prefeitura esteve nas ruas mais movimentadas do município distribuindo um lote de 1.300 máscaras, essas unidades foram doadas por uma empresa. 

VOLUNTÁRIOS PODEM AJUDAR

Para agilizar a confecção das máscaras, a Prefeitura de Aracruz pretende fazer uma campanha para mobilizar mais voluntários interessados em ajudar na produção dos equipamentos.
Segundo a prefeitura, a pessoa interessada em se inscrever voluntariamente para costurar as máscaras deve entrar em contato através do telefone (27) 9 9746-8766.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados