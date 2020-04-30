Aracruz vai distribuir 100 mil máscaras para a população

Prefeitura já começou distribuir primeiro lote de máscaras Crédito: Prefeitura de Aracruz

Prefeitura de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, vai distribuir 100 mil máscaras para os moradores do município. O objetivo é aumentar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus e diminuir os casos de contaminação pela doença. Na cidade, o uso da máscara é obrigatório nas ruas, conforme decreto publicado pelo Executivo no dia 21 de abril.

Uma equipe de voluntários está costurando as máscaras. De acordo com a prefeitura, o projeto de confecção das máscaras de tecido surgiu, inicialmente, com o objetivo de atender apenas o público interno de servidores, pois a Secretaria de Turismo conta com uma sala de costura própria, com máquinas de costura, mesa de corte, e servidoras efetivas costureiras.

Com o avanço da pandemia, e as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre o uso de máscaras de tecido, além da determinação através de decreto municipal, a Prefeitura resolveu ampliar a distribuição para população.

Segundo a prefeitura, as máscaras são confeccionadas em tecido 100% algodão, possuem camada dupla, e seguem os padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde.

Nesta terça-feira (28), a prefeitura esteve nas ruas mais movimentadas do município distribuindo um lote de 1.300 máscaras, essas unidades foram doadas por uma empresa.

VOLUNTÁRIOS PODEM AJUDAR

Para agilizar a confecção das máscaras, a Prefeitura de Aracruz pretende fazer uma campanha para mobilizar mais voluntários interessados em ajudar na produção dos equipamentos.