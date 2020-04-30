Maria Erli é uma das merendeiras que foram demitidas no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Mais de 500 merendeiras que trabalhavam em escolas da rede pública estadual do Espírito Santo foram demitidas. Elas eram funcionárias de uma empresa que presta serviços para o governo do Estado.

Your browser does not support the audio element. Com escolas fechadas, mais de 500 merendeiras são demitidas no ES

As trabalhadoras estão preocupadas e não sabem se serão empregadas novamente depois da pandemia do novo coronavírus . Para muitas, esse emprego era a única fonte de renda da família.

A Maria Erli está entre as centenas de merendeiras que foram desligadas das escolas, que estão fechadas há mais de um mês. "Trabalhava há sete anos nessa escola onde estava. É muito triste sair assim. Falaram que é por causa do vírus, que não sabe quando a aula vai voltar", contou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta.

O marido dela é pedreiro e não tem renda fixa. Era o salário de Maria Erli que dava mais segurança para pagar as contas. "Tem merendeira que não tem nenhuma renda, só essa".

OUTRO LADO

A empresa não se manifestou. Já o subsecretário estadual de Suporte à Educação, Aurélio Meneguelli, afirmou que o contrato da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com essa terceirizada não foi rescindido.