Linhares tem caso confirmado de grávida com Covid-19

O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (29) o primeiro caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus em gestante. A paciente está em isolamento domiciliar e apresentou sintomas leves da doença.
De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares, nesta quarta-feira (29), subiu para 39 o número de casos confirmados pela Covid-19. O município é o primeiro fora da Grande Vitória com o maior número de testes positivos para doença, seguido por Colatina e Aracruz.
Do total de casos confirmados em Linhares, 14 já são considerados curados clinicamente, 23 seguem em isolamento domiciliar e um paciente está internado. A cidade também já registrou um óbito em decorrência da Covid-19.
O município conta com 575 casos notificados, sendo que 257 são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames e 279 casos foram descartados.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Para evitar a proliferação do novo coronavírus na cidade, a Prefeitura de Linhares adotou uma série de medidas de prevenção, incluindo mudanças no horário de funcionamento do comércio para evitar aglomeração.
Profissionais da saúde que atuem diretamente em unidades de atendimento de pacientes com suspeita de contaminação pela Covid-19 podem, por exemplo, ficar hospedados em hotéis da cidade durante a pandemia. A medida visa evitar o contato desses profissionais com familiares do grupo de risco.
Ruas e espaços públicos do município que concentram grande fluxo de pessoas também estão passando por higienização. Os trabalhos acontecem diariamente das 20h às 23h e das 4h às 7h da manhã.
O Hospital Geral de Linhares (HGL), passará a contar com dez leitos exclusivos para pacientes graves do novo coronavírus, a partir do mês de maio. Dos novos leitos, um é para paciente em isolamento.