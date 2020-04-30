Linhares tem caso confirmado de grávida com Covid-19

A gestante apresenta sintomas leves e segue em isolamento domiciliar Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , registrou nesta quarta-feira (29) o primeiro caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus em gestante. A paciente está em isolamento domiciliar e apresentou sintomas leves da doença.

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares , nesta quarta-feira (29), subiu para 39 o número de casos confirmados pela Covid-19. O município é o primeiro fora da Grande Vitória com o maior número de testes positivos para doença, seguido por Colatina e Aracruz.

Do total de casos confirmados em Linhares, 14 já são considerados curados clinicamente, 23 seguem em isolamento domiciliar e um paciente está internado. A cidade também já registrou um óbito em decorrência da Covid-19.

O município conta com 575 casos notificados, sendo que 257 são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames e 279 casos foram descartados.

Os serviços de desinfecção e higienização de espaços públicos foi intensificado em vários pontos da cidade Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para evitar a proliferação do novo coronavírus na cidade, a Prefeitura de Linhares adotou uma série de medidas de prevenção, incluindo mudanças no horário de funcionamento do comércio para evitar aglomeração.

Profissionais da saúde que atuem diretamente em unidades de atendimento de pacientes com suspeita de contaminação pela Covid-19 podem, por exemplo, fica r hospedados em hotéis da cidade durante a pandemia . A medida visa evitar o contato desses profissionais com familiares do grupo de risco.