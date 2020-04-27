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Auxílio emergencial

Prefeitura faz triagem em filas da Caixa para evitar aglomeração no ES

O objetivo é orientar os trabalhadores informais que vão receber o auxílio emergencial, além de agilizar as filas e evitar aglomerações durante a pandemia em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 12:56

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:56

Prefeitura de Linhares realiza triagem em filas de agências bancárias para evitar aglomeração
O objetivo é evitar aglomerações perto de agências da Caixa em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Servidores da Prefeitura de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, iniciaram nesta segunda-feira (27), uma ação que visa evitar aglomerações perto de agências bancárias do município. Os registros de filas gigantescas nesses locais têm sido recorrentes com a liberação do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal, o que pode aumentar as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus.
As informações sobre quem tem direito, como solicitar e como receber o auxílio estão sendo prestadas por servidores e estagiários da Secretaria Municipal de Assistência Social, que abordam as pessoas que estão nas filas tanto na agência da Caixa no bairro Conceição como no Centro da cidade.
Nesta segunda-feira (27), foi liberado o saque para quem recebeu o auxílio pela conta digital criada pela Caixa e nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. Na terça-feira (28), serão feitos pagamentos para os nascidos em março e abril.

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TRIAGEM

A ação de triagem nas filas das duas agências da Caixa em Linhares foi definida em uma reunião com representantes da prefeitura e da agência bancária.
Nas abordagens, as equipes tiram dúvidas e ajudam os trabalhadores sobre o que devem fazer para receber o auxílio, evitando assim que pessoas que não atendem aos requisitos precisem permanecer nos locais, diminuindo a aglomeração de pessoas.
Prefeitura de Linhares realiza triagem em filas de agências bancárias para evitar aglomeração
O saque nas agências foi liberado para quem recebeu o auxílio pela conta digital criada pela Caixa para os beneficiários Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Quem atende os requisitos estabelecidos pelo governo federal poderá solicitar o auxílio emergencial utilizando o aplicativo auxílio emergencial ou pelo site www.auxilio.caixa.gov.br. O usuário precisa realizar o cadastro e acompanhar o andamento da solicitação até que o benefício seja aprovado.

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A prefeitura reforçou que o pedido é para que os moradores atendidos pelo auxílio realizem o cadastramento em casa e evitem sair. No entanto, quem precisar de ajuda pode ligar para o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais perto da residência onde mora. Em casos específicos, atendimentos presenciais serão agendados.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 111 do governo federal e pelo site do programa.

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