Prefeitura faz triagem em filas da Caixa para evitar aglomeração no ES

O objetivo é evitar aglomerações perto de agências da Caixa em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Servidores da Prefeitura de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , iniciaram nesta segunda-feira (27), uma ação que visa evitar aglomerações perto de agências bancárias do município. Os registros de filas gigantescas nesses locais têm sido recorrentes com a liberação do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal, o que pode aumentar as possibilidades de contaminação pelo novo coronavírus

As informações sobre quem tem direito, como solicitar e como receber o auxílio estão sendo prestadas por servidores e estagiários da Secretaria Municipal de Assistência Social, que abordam as pessoas que estão nas filas tanto na agência da Caixa no bairro Conceição como no Centro da cidade.

Nesta segunda-feira (27), foi liberado o saque para quem recebeu o auxílio pela conta digital criada pela Caixa e nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. Na terça-feira (28), serão feitos pagamentos para os nascidos em março e abril.

TRIAGEM

A ação de triagem nas filas das duas agências da Caixa em Linhares foi definida em uma reunião com representantes da prefeitura e da agência bancária.

Nas abordagens, as equipes tiram dúvidas e ajudam os trabalhadores sobre o que devem fazer para receber o auxílio, evitando assim que pessoas que não atendem aos requisitos precisem permanecer nos locais, diminuindo a aglomeração de pessoas.

O saque nas agências foi liberado para quem recebeu o auxílio pela conta digital criada pela Caixa para os beneficiários Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Quem atende os requisitos estabelecidos pelo governo federal poderá solicitar o auxílio emergencial utilizando o aplicativo auxílio emergencial ou pelo site www.auxilio.caixa.gov.br. O usuário precisa realizar o cadastro e acompanhar o andamento da solicitação até que o benefício seja aprovado.

A prefeitura reforçou que o pedido é para que os moradores atendidos pelo auxílio realizem o cadastramento em casa e evitem sair. No entanto, quem precisar de ajuda pode ligar para o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais perto da residência onde mora. Em casos específicos, atendimentos presenciais serão agendados.