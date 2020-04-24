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Preocupação

Central de ambulâncias de Linhares recebe em média 20 trotes por dia

Prefeitura alerta que essas chamadas fraudulentas podem tirar minutos preciosos de um paciente que luta pela vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 15:52

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 15:52

16/04/20 - Linhares - Unidade de Saúde Pronto Atendimento 24 horas de Linhares
Unidade de Saúde Pronto Atendimento 24 horas de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Os serviços de saúde estão se mostrando ainda mais essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, além da batalha contra o vírus, as equipes de saúde enfrentam outro inimigo neste período de crise. De acordo com a prefeitura, a central de ambulâncias do município está sendo alvo de aproximadamente 20 trotes por dia. Essas chamadas fraudulentas podem tirar minutos preciosos de um paciente que luta pela vida.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, diariamente o serviço está recebendo em média 100 chamados, sendo que 20 dessas ligações são fraudulentas. A prefeitura destacou que essas ações ocupam as linhas telefônicas, causam atrasos no serviço e fazem com que um atendimento prioritário deixe de ser feito com rapidez, podendo levar à morte de algum paciente.
O diretor da Central de Transportes da secretaria municipal de Saúde, Gilmar Salvador disse que os atendentes geralmente identificam quando se trata de caso de trote, já que há um padrão de comportamento por parte de quem passa a informação mentirosa ao serviço.
Em muitas, o próprio sistema já indica que é um número que constantemente passa trote. Trabalhamos com situações de risco e não se deve pedir uma ambulância por brincadeira, salientou.

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Apesar de conseguir identificar algumas dessas ações, o diretor enfatizou o pedido para que as pessoas não peçam ambulância se não for realmente um caso de urgência.

CRIME

O trote é crime previsto no Código Penal Brasileiro que, no artigo 266, prevê detenção de um a seis meses para quem o pratica.

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