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Covid-19

Coronavírus é como bater com martelo de bife no pulmão, diz médico

Exemplo foi dado pelo médico intensivista Eduardo Castro, em entrevista à TV Gazeta nesta sexta (24). Ele trabalha há 20 anos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e está tratando pacientes com a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:15

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:15

O médico intensivista Eduardo Castro em entrevista à TV Gazeta
O médico intensivista Eduardo Castro em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Em meio ao debate dos impactos do novo coronavírus no organismo, especialistas enfatizam a agressividade da doença no corpo humano. O médico intensivista Eduardo Castro, que tem mais de 20 anos trabalhando em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e está tratando diretamente pacientes com a Covid-19, afirma que a agressão do vírus é comparável a batidas de um martelo de bife no pulmão.
Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o especialista explicou os danos causados pela doença no órgão e como o mesmo fragiliza o sistema respiratório.
"Se a gente fosse pensar no coronavírus de maneira geral para o pulmão, é como se pegasse um martelo de bater bife e batesse no pulmão. Então, você vai agredindo o pulmão de tal forma que você vai gerar um estado inflamatório consequente ao grau de agressão que você fizer"
Eduardo Castro - Médico intensivista

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Além do pulmão, os danos se estendem pelo sistema respiratório e podem complicar ainda mais o paciente grave, como detalha o médico. 
Conforme esse grau de inflamação se torna mais intenso, mais manifestações extra-pulmonares ou sistêmicas, como coagulação ativada, inflamação e inchaços, enfim, você vai ter mais intensamente, explicou.

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