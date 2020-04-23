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Sofrendo na linha de frente

Coronavírus: ES registra mais de 300 profissionais da saúde contaminados

Número representa 21% do total de confirmados; o único óbito do setor foi de um trabalhador de Minas Gerais que estava no Estado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 abr 2020 às 20:05

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 20:05

Coronavírus - Covid19
Trabalhando diretamente no combate à pandemia, contaminação de profissionais da saúde no ES ultrapassa os 300 casos Crédito: Tumisu/Pixabay
Coronavírus: ES registra mais de 300 profissionais da saúde contaminados
Pela primeira vez, o número de profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus ultrapassou os 300 casos no Espírito Santo – atingindo exatamente 306 trabalhadores. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (23), por meio do Painel Covid-19, e representa um aumento de 22 pessoas em relação ao dia anterior.
Essa quantidade de profissionais da saúde contaminados equivale a 21% de todos os casos confirmados da doença no Estado – que chegou a 1.453 nesta tarde. A grande maioria dos infectados do setor está em quatro cidades da Região Metropolitana: Vila Velha (83), Vitória (81), Serra (74) e Cariacica (29).
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O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que equipamentos de proteção individual (EPIs) não são um problema crônico na rede hospitalar, até porque houve investimento na aquisição desses materiais em fevereiro, já se antecipando ao aumento da demanda decorrente do novo coronavírus. 
"A infecção de profissionais de saúde tem múltiplos fatores, não é uma resposta simples. A exposição a pessoas contaminadas é maior e mais intensa nas unidades de referência para atendimento aos casos de Covid-19. A probabilidade de infecção no hospital é muito maior do que na sociedade. Por isso,  são imprescindíveis os comportamentos seguros e a disciplina dentro dos hospitais", disse.

NO SETOR: UM ÓBITO NO ES

Ainda de acordo com as informações divulgadas no painel do Governo Estadual, um profissional da saúde já morreu em decorrência da Covid-19. Trata-se de um idoso, que faleceu no dia 29 de março. Natural de Minas Gerais, ele estava em terras capixabas a passeio. Sobre ele, não constam informações de comorbidades.

NÚMEROS GERAIS DO ES

Até esta quinta-feira (23), o Espírito Santo registrou 1.453 casos confirmados do novo coronavírus e 43 pessoas já morreram em decorrência da infecção. Desse total de indivíduos contaminados, 370 se recuperaram e são considerados curados. Atualmente, a taxa de letalidade da doença no Estado está em 2,96%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool a 70% para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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