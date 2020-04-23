Trabalhando diretamente no combate à pandemia, contaminação de profissionais da saúde no ES ultrapassa os 300 casos Crédito: Tumisu/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: ES registra mais de 300 profissionais da saúde contaminados

306 trabalhadores. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (23), por meio do Pela primeira vez, o número de profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus ultrapassou os 300 casos no Espírito Santo – atingindo exatamente. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (23), por meio do Painel Covid-19 , e representa um aumento de 22 pessoas em relação ao dia anterior.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que equipamentos de proteção individual (EPIs) não são um problema crônico na rede hospitalar, até porque houve investimento na aquisição desses materiais em fevereiro, já se antecipando ao aumento da demanda decorrente do novo coronavírus.

"A infecção de profissionais de saúde tem múltiplos fatores, não é uma resposta simples. A exposição a pessoas contaminadas é maior e mais intensa nas unidades de referência para atendimento aos casos de Covid-19. A probabilidade de infecção no hospital é muito maior do que na sociedade. Por isso, são imprescindíveis os comportamentos seguros e a disciplina dentro dos hospitais", disse.

NO SETOR: UM ÓBITO NO ES

NÚMEROS GERAIS DO ES

Até esta quinta-feira (23), o Espírito Santo registrou 1.453 casos confirmados do novo coronavírus e 43 pessoas já morreram em decorrência da infecção . Desse total de indivíduos contaminados, 370 se recuperaram e são considerados curados. Atualmente, a taxa de letalidade da doença no Estado está em 2,96%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.