Coronavírus: 32 mil moradores do ES serão testados a partir de maio

Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai começar em maio a aplicar os testes que serão realizados para o Inquérito Sorológico da Covid-19 no Espírito Santo. O estudo vai ajudar o governo a identificar o percentual da população capixaba que já teve contato com o novo coronavírus

O inquérito será realizado em quatro etapas, com intervalo de 15 dias entre cada uma. Para cada fase serão testadas cerca de oito mil amostras, totalizando cerca de 32 mil testes em 27 municípios selecionados.

Para o secretário Nésio Fernandes, a pesquisa vai apresentar uma radiografia do impacto da doença no Espírito Santo. Com o inquérito, objetivamos fazer uma projeção estatística do comportamento da transmissão da Covid-19 em nosso Estado. Também vamos poder identificar a força de transmissão do vírus. Com os resultados, teremos uma radiografia muito fina de qual é o impacto da doença e de seu comportamento que poderá subsidiar as decisões de Governo, afirmou, conforme publicação no site da Sesa.

As amostras serão coletadas em 27 municípios, distribuídos segundo as regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e considerando ainda as áreas mais populosas.

São eles: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guaçuí, Guarapari, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Pedro Canário, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Serão realizados sorteios para escolha de regiões dentro de cada município, assim como para a escolha do domicílio e do cidadão que participará do questionário a ser aplicado por técnicos da saúde.

Segundo o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Amaral Cardoso, as perguntas serão embasadas para coleta de informações básicas sobre sintomas da doença. Além da realização de um teste rápido para identificação de anticorpos contra o novo coronavírus, cujo resultado estará disponível em 15 minutos.

O processo irá garantir segurança tanto ao entrevistado quanto aos técnicos, que estarão paramentados com equipamentos de proteção individual, além de terem suas credenciais para verificação de identidade, ressaltou Cardoso.

No caso do paciente sorteado ser positivo, os demais moradores do imóvel também serão testados. Entretanto, a notificação para o inquérito será do residente entrevistado. Além disso, se a equipe encontrar moradores com sintomas respiratórios, independentemente do resultado do teste, essa pessoa será orientada ou, se necessário, encaminhada para atendimento em uma unidade de saúde de referência.

INQUÉRITO

O inquérito sorológico é uma pesquisa que consiste em testar uma amostra da população que seja representativa do todo. Dessa forma, os dados auxiliarão o entendimento de como a Covid-19 está sendo transmitida no Estado e nas definições de novas estratégias, por parte da Sesa, para medidas de contenção da doença.

A utilização desse modelo, de acordo com o gerente da Vigilância em Saúde da Sesa, é uma das melhores alternativas para investigar o comportamento da doença. O inquérito é uma estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que fornece resultados confiáveis da taxa de infecção na população, expondo o cenário da situação da doença no Estado, disse.

Para o desenvolvimento do inquérito, foram definidas quatro fases de planejamento. A primeira foi marcada por reuniões com especialistas para definições iniciais para a metodologia de pesquisa; a segunda consistiu no plano de sorteio das regiões a serem pesquisadas, além da preparação dos formulários e testes.