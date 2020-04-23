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Cantor diz que política de negação ao coronavírus afetou sua saúde mental

'Por algumas horas, pensei em tirar a minha própria vida', disse Tico Santa Cruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:06

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:06

O cantor Tico Santa Cruz
O cantor Tico Santa Cruz Crédito: Facebook/@TicoSantaCruz
O músico Tico Santa Cruz, 42, publicou um longo texto em sua rede social para falar da depressão que tem sentido em seus quase 40 dias de isolamento. Ele diz não se conformar com a negação de parte da sociedade à gravidade do coronavírus e para o bem de sua saúde mental, vai parar de levantar esse tipo de questão na internet.
"Preciso me obrigar a não escrever mais sobre isso! Preciso entender que não dá! Que não adianta, que nunca vou conseguir colaborar com a mudança de pensamento das pessoas que foram encantadas pela necropolitica!", escreveu o músico.
Santa Cruz conta que já pensou em tirar a própria vida diversas vezes e que isso chegou a passar pela sua cabeça em algumas horas do dia, mas que já aprendeu a não se entregar a esse tipo de pensamento. "Graças à terapia e ao autoconhecimento que adquiri, aprendi que sempre que isso vem na minha cabeça, é hora de os dispositivos, os gatilhos e recuar!"

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No longo texto, o vocalista dos Detonautas afirma que é muito difícil ter de lidar com uma pandemia e ainda ter que "lutar pela democracia e evitar um golpe militar enquanto pessoas se aglomeram nas ruas para pedir AI-5".
Sobre a economia, ele ainda diz que precisa trabalhar, mas entende que a saúde de sua família e de toda a população é mais importante nesse momento. "Já estou resiliente de que minha profissão será a última a voltar a trabalhar! Acho muito improvável que isso aconteça esse ano."

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