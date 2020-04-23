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Saúde

Aldir Blanc está com a covid-19

As primeiras informações descartavam a possibilidade, mas novos exames mostraram suspeita de coronavírus e o compositor foi submetido ao teste específico de covid-19, que se revelou positivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 09:41

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 09:41

Aldir Blanc, em foto com a cantora Dorina
Aldir Blanc, em foto com a cantora Dorina Crédito: Divulgação/SG Assessoria de Imprensa
Segundo relatos de familiares, o compositor e escritor Aldir Blanc está mesmo com a covid-19. O resultado do teste saiu nesta quarta-feira, 22.
O artista de 73 anos foi internado na sexta-feira, dia 10 de abril, com sintomas de infecção urinária e pneumonia, e uma de suas filhas, Isabel, chegou a pedir doações para possibilitar a transferência e tratamento do artista, então no CTI do CER Leblon. As primeiras informações descartavam a possibilidade, mas novos exames mostraram suspeita de coronavírus e o compositor foi submetido ao teste específico de covid-19, que se revelou positivo. O exame foi realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels, da rede estadual.
"DIA 22 DE abril ALDIR VIVE!! MAIS UM DIA NA LUTA pela sua sobrevivência!!!", escreveu a filha do compositor, Isabel, no Twitter.
Aldir Blanc é autor ou coautor de diversas canções fundamentais da música popular brasileira, como O Bêbado e a Equilibrista, Bala com Bala, O Mestre-Sala dos Mares, De Frente Pro Crime e Caça à Raposa, além de outras quatro centenas de letras e composições, e uma também de uma extensa obra como cronista.

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