Aldir Blanc está com a covid-19

Aldir Blanc, em foto com a cantora Dorina Crédito: Divulgação/SG Assessoria de Imprensa

Segundo relatos de familiares, o compositor e escritor Aldir Blanc está mesmo com a covid-19. O resultado do teste saiu nesta quarta-feira, 22.

O artista de 73 anos foi internado na sexta-feira, dia 10 de abril, com sintomas de infecção urinária e pneumonia, e uma de suas filhas, Isabel, chegou a pedir doações para possibilitar a transferência e tratamento do artista, então no CTI do CER Leblon. As primeiras informações descartavam a possibilidade, mas novos exames mostraram suspeita de coronavírus e o compositor foi submetido ao teste específico de covid-19, que se revelou positivo. O exame foi realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels, da rede estadual.

"DIA 22 DE abril ALDIR VIVE!! MAIS UM DIA NA LUTA pela sua sobrevivência!!!", escreveu a filha do compositor, Isabel, no Twitter.

DIA 22 DE abril ALDIR VIVE!! MAIS UM DIA NA LUTA pela sua sobrevivência!!! Tenhamos esperança e confiança!!! UM DIA DE CADA VEZ. Continuemos com essa maravilhosa torcida de que dias melhores chegarão. — isabel (@BlancIsabel) April 22, 2020