Morre Sarah Maldoror, pioneira do cinema negro, de coronavírus

A cineasta Sarah Maldoror Crédito: Reprodução/Instagram @guillaumelasserre

A cineasta francesa Sarah Maldoror, um dos principais nomes do cinema negro pós-colonial, morreu nesta segunda-feira (13), aos 91 anos, em decorrência de Covid-19

Segundo informações do jornal português Público, ela tinha problemas cardíacos e estava internada desde 29 de março em Paris.

Seus filmes "Monangambé" (1968) e "Sambizanga" (1972), baseados em obras do escritor e ativista José Luandino Vieira, tornaram-se importantes registros da luta independentista de Angola contra a metrópole portuguesa. No total, ela foi autora de mais de 40 filmes, entre curtas e longas.

"Depois da luta anticolonial, filmar uma senzala não é mais filmar a senzala em si, mas captar a música das cadeias, criar uma sinfonia de correntes para representar a dor. É algo mais sublime e poético", disse em entrevista de 2015.

Ficou conhecida como figura de proa do cinema africano, de onde era sua ascendência, tendo se filiado a importantes artistas do continente como o diretor senegalês Sembène Ousmane e do poeta e político angolano Mário Pinto de Andrade, com quem foi casada.