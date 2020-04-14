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Aos 91 anos

Morre Sarah Maldoror, pioneira do cinema negro, de coronavírus

Cineasta francesa, que era um dos principais nomes do cinema negro pós-colonial, morreu nesta segunda (13) aos 91 anos vítima da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:12

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:12

A cineasta Sarah Maldoror
A cineasta Sarah Maldoror Crédito: Reprodução/Instagram @guillaumelasserre
A cineasta francesa Sarah Maldoror, um dos principais nomes do cinema negro pós-colonial, morreu nesta segunda-feira (13), aos 91 anos, em decorrência de Covid-19.
Segundo informações do jornal português Público, ela tinha problemas cardíacos e estava internada desde 29 de março em Paris.
Seus filmes "Monangambé" (1968) e "Sambizanga" (1972), baseados em obras do escritor e ativista José Luandino Vieira, tornaram-se importantes registros da luta independentista de Angola contra a metrópole portuguesa. No total, ela foi autora de mais de 40 filmes, entre curtas e longas.
"Depois da luta anticolonial, filmar uma senzala não é mais filmar a senzala em si, mas captar a música das cadeias, criar uma sinfonia de correntes para representar a dor. É algo mais sublime e poético", disse em entrevista de 2015.

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Ficou conhecida como figura de proa do cinema africano, de onde era sua ascendência, tendo se filiado a importantes artistas do continente como o diretor senegalês Sembène Ousmane e do poeta e político angolano Mário Pinto de Andrade, com quem foi casada.
Também atuou como assistente de direção em "A Batalha de Argel" (1966), do italiano Gillo Pontecorvo. Em 2012, recebeu a Ordem Nacional do Mérito francesa por seu trabalho.

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