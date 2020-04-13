Capixabas relembram a emoção de dividir o palco com Moraes Moreira

Moraes Moreira fez sucesso tanto como integrante da banda Novos Baianos como por sua carreira solo, iniciada em meados da década de 1970 Crédito: Arquivo/Divulgação

Camaleão tropicalista, Moraes Moreira morreu nesta segunda (13), aos 72 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com informações de sua assessoria, o cantor faleceu por volta das 6h após sofrer um infarto agudo do miocárdio.

Moraes eternizou-se na MPB com sucessos como "Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira", "Pombo Correio", "Sintonia" e, com os Novos Baianos, hits como "Preta Pretinha", "Mistério do Planeta" e "Acabou Chorare", faixa que dá nome ao LP emblemático lançado pelo grupo em 1972.

O trabalho mistura com perfeição e ousadia MPB e rock, sendo eleito pela revista "Rolling Stone Brasil", em 2007, um dos 100 maiores discos da história da música brasileira.

Foram inúmeras passagens do cantor pelo Espírito Santo, tanto em espetáculos ao lado dos Novos Baianos como em apresentações solo, especialmente após 1975, quando ajudou a popularizar os carnavais dos trios elétricos de Salvador, em uma parceria certeira ao lado de Dodô e Osmar. "Vassourinha Elétrica" e "Bloco do Prazer", por exemplo, se tornaram verdadeiros hinos do axé.

EMOÇÃO

Xá da Índia, que se apresentou ao lado do baiano na segunda edição do , em 2018, na capital capixaba, Alessandro Rodrigues afirma que viveu uma experiência inesquecível, não escondendo ser fã do tropicalista. Dividir o palco com Moraes Moreira é privilégio para poucos. Vocalista da bandaque se apresentou ao lado do baiano na segunda edição do Festival da Baleia em 2018, na capital capixaba,afirma que viveu uma experiência inesquecível, não escondendo ser fã do tropicalista.

Banda Xá da Índia e Moraes Moreira, em show de 2018 Crédito: Stefany Pollak/Divulgação

"Estar com ele foi um momento único. Cantamos juntos 'Preta Pretinha'", relembra com emoção, afirmando ainda que Moraes, com o seu talento e carisma de palco, fez com que a música durasse quase dez minutos na apresentação.

"Ele esbanjava simpatia, sendo sempre bastante solícito. Os Novos Baianos foram a maior influência do Xá da Índia. A notícia de sua morte, na manhã desta segunda-feira, foi um choque e nos deixou muito abalados", lamenta.

PRESENÇA

Em 2012, Moreira e o filho, Davi Moraes, fizeram um show no Estado que marcou a memória de muitos fãs. O encontro aconteceu na antiga Estação Porto, em Vitória, com casa lotada.

A apresentação foi em comemoração aos 40 anos do álbum "Acabou Chorare", dentro do projeto "Faixa a Faixa", da Secretaria Estadual de Cultura. Na ocasião, a dupla tocou todas as faixas do disco clássico e outros sucessos na carreira de Moraes Moreira.

Moraes Moreira morreu na manhã desta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo/Divulgação

Na ocasião, a banda Pó de Ser Emoriô, que deixou a cena local em 2015, dividiu o palco com os cantores. "Abrir um show para Moraes e Davi foi uma honra, visto que os Novos Baianos tiveram grande influência para as nossas carreiras. Foi uma experiência fundamental para o nosso prosseguimento na época, relembra Thiago Perovano, ex-arranjador do grupo. Fora dos palcos, ele era super gente fina e um grande ser humano, complementa.

Com os integrantes dos Novos Baianos (Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão), Moreira fez um concorrido espetáculo na Arena Vitória, em 2016, "Acabou Chorare os Novos Baianos se Encontram".

"A juventude sempre esteve com a gente, mas, na verdade, depois de tantos anos, se apresentar nos palcos é algo que nos deixa muito felizes. Faremos tudo para corresponder. É muito amor, amor da cabeça aos pés", descreveu, em entrevista ao G1/ES, na época da apresentação.

Antes disso, em 2015, trouxe a turnê "Anos Setenta e Agora" para os palcos do Teatro Universitário, na Ufes, também na capital capixaba.

REPERCUSSÃO NA WEB

Artistas e amigos do cantor se pronunciaram pelas redes sociais com mensagens de apoio à família e outras frases relembrando canções icônicas. Entre os que demonstraram luto, destacam-se Leoni, Bebel Gilberto, Silva e Ana Caetano.

Gilberto Gil postou em seu Instagram uma foto ao lado de Moreira e deixou sua mensagem de despedida em tom poético: "Menino do sertão da Bahia, ouviu encantado a música do mundo e fez dela o seu universo expressivo. Deixa saudade e grande obra".

O capixaba Silva elogiou o colega da música: "Quanta energia, quanta potência".

Abaixo, outras manifestações de carinho dos famosos em um dia de luto na música brasileira:

Moraes Moreira nos deixa pra encantar o céu. Por aqui, ele fez a alegria do Brasil. Encontrei c/ ele poucas vezes, mas foram marcantes. Inesquecível show que assisti no Festival de Águas Claras, ele, o violão, nos entretendo por duas horas. Vai sereno, Moraes. #RipMoraesMoreira pic.twitter.com/RUWjU8q5qj — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) April 13, 2020

Moraes Moreira fez revolução nos meus ouvidos.

Muito obrigada! pic.twitter.com/JdFtmrKep8 — ana caetano (@anacaetanoc) April 13, 2020