Xá da Índia e Moraes Moreira se apresentam no Festival da Baleia

Com a intenção de conscientizar a população e chamar a atenção do público para o turismo de observação natural, o projeto Amigos da Jubarte realiza, a partir desta quinta-feira (20), a segunda edição do Festival da Baleia. O evento segue até o domingo (23), e reúne mostra de cinema ambiental, além de exposição de fotografias, oficinas, palestras e shows do grupo capixaba Xá da Índia  que terá participação de Moraes Moreira , banda de congo Amores da Lua, Mauro Dblaze & Trio Capixaba

A programação começa nesta quinta (20), com uma mesa interativa reunindo especialistas na Ufes. Na sexta (21), haverá mostra de curtas durante o Cine Ambiental, realizado no Teatro Municipal de Vila Velha das 19h às 21h. Já no sábado (22), os pequenos serão incluídos nas atividades e poderão assistir ao musical A Jubartinha, com Tio Zé, às 9h30, no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi.

A fotografia ganha espaço também no sábado, com a exposição Amigos da Jubarte, que terá fotos das baleias pelo mar do Espírito Santo já nesta temporada  iniciada em meados de maio.

Sempre nos preocupamos em traduzir o conteúdo científico para uma linguagem mais acessível, popular, para que todos entendam a importância da preservação das baleias e também se sensibilizem com a preservação marinha aqui no Estado, ressalta o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari.

Música

O encerramento do festival acontece no domingo (23), com apresentação do grupo capixaba Xá da Índia, conhecido na cena local pela releitura de sucessos brasileiros com uma pegada roqueira. O show, que acontece no Espaço Jubarte, no Projeto Tamar, terá participação especial de Moraes Moreira, que deve apresentar sucessos da carreira e emplacados com o grupo Novos Baianos.

Toda programação, com exceção dos shows, é gratuita. Os ingressos para os shows custam R$ 10 e são vendidos na portaria do Projeto Tamar, na Enseada do Suá.

Procuramos sempre trazer artistas com pensamento alinhado com o projeto, de que é importante preservar o meio ambiente e criar ícones de conservação que possam despertar empatia na população. Viemos sempre com essa proposta, tanto que já trouxemos Gabriel O Pensador e Armandinho, por exemplo, detalha Thiago.

Confira

Quinta (20)

Mesa interativa A Baleia Jubarte: um tesouro no mar capixaba - Acontece das 16h30 às 19h30, no Cine Metrópolis (Ufes). Entrada franca.

Feira de agências - As agências de turismo que oferecem passeio para observação de baleias estarão reunidas no quiosque 1 da Curva da Jurema, das 10h às 17h, com ofertas especiais.

Sexta (21)

Cine Ambiental - Mostra de curtas sobre o tema será no Teatro Municipal de Vila Velha (Centro), das 19h às 21h. Entrada franca.

Sábado (22)

Mostra fotográfica - A exposição Amigos da Jubarte reunirá registros da passagem das baleias pelo Estado neste ano, no quiosque 1 da Curva da Jurema, das 10h às 17h.

Musical infantil - Os pequenos poderão assistir ao musical A Jubartinha, das 9h30 às 11h, no Parque Botânico da Vale (Jardim Camburi). Entrada franca.

Domingo (23)