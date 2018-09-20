Xá da Índia e Moraes Moreira se apresentam no Festival da Baleia

Com a intenção de conscientizar a população e chamar a atenção do público para o turismo de observação natural, o projeto Amigos da Jubarte realiza, a partir desta quinta-feira (20), a segunda edição do Festival da Baleia. O evento segue até o domingo (23), e reúne mostra de cinema ambiental, além de exposição de fotografias, oficinas, palestras e shows do grupo capixaba Xá da Índia que terá participação de Moraes Moreira , banda de congo Amores da Lua, Mauro Dblaze & Trio Capixaba
A programação começa nesta quinta (20), com uma mesa interativa reunindo especialistas na Ufes. Na sexta (21), haverá mostra de curtas durante o Cine Ambiental, realizado no Teatro Municipal de Vila Velha das 19h às 21h. Já no sábado (22), os pequenos serão incluídos nas atividades e poderão assistir ao musical A Jubartinha, com Tio Zé, às 9h30, no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi.
A fotografia ganha espaço também no sábado, com a exposição Amigos da Jubarte, que terá fotos das baleias pelo mar do Espírito Santo já nesta temporada iniciada em meados de maio.
Sempre nos preocupamos em traduzir o conteúdo científico para uma linguagem mais acessível, popular, para que todos entendam a importância da preservação das baleias e também se sensibilizem com a preservação marinha aqui no Estado, ressalta o coordenador do projeto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari.
Música
O encerramento do festival acontece no domingo (23), com apresentação do grupo capixaba Xá da Índia, conhecido na cena local pela releitura de sucessos brasileiros com uma pegada roqueira. O show, que acontece no Espaço Jubarte, no Projeto Tamar, terá participação especial de Moraes Moreira, que deve apresentar sucessos da carreira e emplacados com o grupo Novos Baianos.
Toda programação, com exceção dos shows, é gratuita. Os ingressos para os shows custam R$ 10 e são vendidos na portaria do Projeto Tamar, na Enseada do Suá.
Procuramos sempre trazer artistas com pensamento alinhado com o projeto, de que é importante preservar o meio ambiente e criar ícones de conservação que possam despertar empatia na população. Viemos sempre com essa proposta, tanto que já trouxemos Gabriel O Pensador e Armandinho, por exemplo, detalha Thiago.
Confira
Quinta (20)
Mesa interativa A Baleia Jubarte: um tesouro no mar capixaba - Acontece das 16h30 às 19h30, no Cine Metrópolis (Ufes). Entrada franca.
Feira de agências - As agências de turismo que oferecem passeio para observação de baleias estarão reunidas no quiosque 1 da Curva da Jurema, das 10h às 17h, com ofertas especiais.
Sexta (21)
Cine Ambiental - Mostra de curtas sobre o tema será no Teatro Municipal de Vila Velha (Centro), das 19h às 21h. Entrada franca.
Sábado (22)
Mostra fotográfica - A exposição Amigos da Jubarte reunirá registros da passagem das baleias pelo Estado neste ano, no quiosque 1 da Curva da Jurema, das 10h às 17h.
Musical infantil - Os pequenos poderão assistir ao musical A Jubartinha, das 9h30 às 11h, no Parque Botânico da Vale (Jardim Camburi). Entrada franca.
Domingo (23)
Música - Shows com Xá da Índia, Moraes Moreira, banda de congo Amores da Lua, Mauro Dblaze & Trio Capixaba e DJ Zappie. Das 16h às 23h, na Praça do Papa, em Vitória. As entradas custam R$ 10, e estão à venda no Projeto Tamar (Praça do Papa).