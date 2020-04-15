Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fernanda Paes Leme

Atriz oferece plasma para pesquisa após se curar do novo coronavírus

Ela ficou em quarentena desde o casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, no sul da Bahia, que teria infectado várias personalidades. Desde então, Fernanda divide com os seguidores no Instagram os momentos da quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:21

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:21

A atriz Fernanda Paes Leme comemora alta média após ser diagnosticada com Covid-19
A atriz Fernanda Paes Leme comemora alta média após ser diagnosticada com Covid-19 Crédito: Instagram/fepaesleme
Fernanda Paes Leme informou que ligou para o Hospital Albert Einstein na terça-feira (14) para se voluntariar para doação de plasma, após se recuperar do novo coronavírus. Em 16 de março, a atriz divulgou que estava contaminada pela Covid-19.
Ela ficou em quarentena desde o casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, no sul da Bahia, que teria infectado várias personalidades. Desde então, Fernanda divide com os seguidores no Instagram os momentos da quarentena. Ela recebeu o carinho dos vizinhos, que em diversas oportunidades levaram comida para ela.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Nesta terça, a atriz fez uma séries de stories nas redes sociais. "Liguei para o Einstein (Hospital Albert Einstein) para saber sobre a pesquisa de doação do plasma. Já passei pela primeira fase da entrevista. Vamos ver, né? Eu não sei quais são todos os critérios necessários para ser aceita mas, quem sabe, eu consiga fazer isso, doar para as pesquisas e ajudar de alguma forma", afirmou.

Veja Também

Globo vai transmitir festival de música 'One World: Together At Home'

Aqueles que se contaminaram por covid-19 desenvolveram anticorpos no seu plasma que podem ser úteis para ajudar na recuperação de pessoas com formas mais graves da doença. A chamada transferência passiva de imunidade, ou seja, técnica de transferir plasma de pessoas já curadas para doentes está sendo avaliada por institutos de pesquisas.
Fernanda Paes Leme está engajada em ajudar as pessoas, conscientizando sobre os riscos do coronavírus e participando de ações sociais.
"Vi uma campanha que um amigo está fazendo. Ele pegou restos de tecido da marca dele e está confeccionando máscaras, que estão à venda, e 100% da renda, tudo mesmo, é revertido para alimentar as pessoas mais necessitadas", explicou.
A atriz disse que foram distribuídas, em São Paulo, 450 marmitas nesta semana.

Veja Também

Thiaguinho fará "live"com músicas do seu novo álbum "Vibe"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados