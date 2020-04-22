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Coronavírus

Apresentadoras da Globo, Carol Barcellos e Raquel Novaes contraem Covid-19

'Tive sintomas leves por dois dias, mas que me levaram a fazer o teste, e meu teste para a Covid-19 deu positivo', afirmou Barcellos nesta quarta-feira (22), via Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:15

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:15

Jornalista e apresentadora da Rede Globo Carol Barcellos, 38 anos
Jornalista e apresentadora da Rede Globo Carol Barcellos, 38 anos Crédito: Divulgação/Instagram
A jornalista Carol Barcellos, do quadro de esportes no Bom Dia Brasil da TV Globo, contraiu Covid-19 e foi afastada de seu trabalho na emissora.
"Tive sintomas dez dias atrás. Sintomas leves por dois dias, mas que me levaram a fazer o teste, e meu teste para a Covid-19 deu positivo", afirmou Barcellos nesta quarta-feira (22), via Instagram. "Continuo isolada em casa, mas sem sintomas, bem. [...] Já já estarei de volta".
A jornalista Raquel Novaes, da GloboNews, também contraiu a doença, segundo informações do site RD1. Os profissionais que tiveram contato com as duas estão sendo monitorados pela junta médica do Grupo Globo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Procurada pela reportagem, a comunicação da Globo disse que não confirma nomes de funcionários que testaram positivo ou negativo para o novo coronavírus.
Os dois casos fazem parte de uma longa lista de jornalistas que já contraíram o vírus. Nesta terça-feira (21), em decorrência da doença, morreu Roberto Fernandes, comentarista da TV Mirante, afiliada maranhense da Globo.
O profissional de 61 anos estava internado desde o dia 23 de março, com diagnóstico de Covid-19, e era comentarista do Bom Dia Mirante e apresentador de um programa de rádio da Mirante AM.

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