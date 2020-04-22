Idris Elba diz que no futuro humanidade deveria adotar 'quarentena voluntária'

O ator Idris Elba Crédito: Instagram/@@creationsofla

O ator e cineasta britânico Idris Elba, 47, fez uma afirmação surpreendente ao jornal inglês The Independent. Elba defende a ideia que no futuro, a humanidade deveria adotar a quarentena voluntária para se lembrar do atual momento da pandemia do novo coronavírus.

"Eu acho que o mundo deve realizar uma semana de quarentena todos os anos, apenas para lembrar o que temos vivido. Para se lembrar do próximo", disse o ator, que foi uma das primeiras celebridades a confirmar que contraiu o vírus no início de março.

Ainda na recente entrevista, Elba também comparou o período de isolamento social ao processo de hibernação, que levaria as pessoas a perceberem que "o mundo não funciona no seu calendário."

O ator conhecido por seu papel na série de televisão norte-americana "Luther", divulgou um novo fundo da Organização das Nações Unidas para ajudar agricultores de países mais pobres, pedindo às economias mais ricas que ajudem a evitar "fome e sofrimento" decorrentes da pandemia de coronavírus.

Elba e sua mulher, a modelo e ativista Sabrina Dhowre Elba, deram seu apoio à iniciativa criada pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) para ajudar a conter os impactos econômicos causados pela Covid-19. "As economias avançadas do mundo estão no meio dessa pandemia no momento e, é claro, precisam fazer tudo o que podem para ajudar seu próprio povo", disse o cineastra através de um comunicado.

Bastante ativo nas redes sociais, Idris Elba chegou a comentar sobre uma teoria que rondou a web em meados de março. "As pessoas querem espalhar isso como se fosse uma notícia. Isso é uma merda", afirmou em uma live na sua rede social, sobre os boatos de que teria sido pago para dizer que estava com coronavírus.