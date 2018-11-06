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BELEZA

Título de Homem Mais Sexy do Mundo fica com Idris Elba

Ator e diretor britânico de 46 anos é o eleito pela revista 'People' para ocupar o posto em 2018

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 16:16
06/11/2018 - Idris Elba é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People Crédito: Divulgação/People
A revista norte-americana "People" divulgou na madrugada desta terça-feira, 6, por meio de sua conta no Instagram, a capa da sua edição que traz o eleito para o posto de Homem Mais Sexy do Mundo de 2018: Idris Elba.
O ator e diretor britânico, de 46 anos, ficou conhecido por sua atuação em filmes da franquia Thor, além de "Círculo de Fogo" e "Depois Daquela Montanha". Também participou de séries como "Luther" e "In the Long Run".
Em seu Instagram, Idris Elba postou a imagem da capa da revista e se mostrou surpreso com o resultado: "Quem teria pensado! Obrigado People e todos os fãs por me nomearem O Homem Mais Sexy do Mundo. Estou honrado e agradecido. Mas o que é ainda mais importante é o seu voto nas eleições de meio de mandato. Seu voto ode fazer a diferença!", escreveu. Os Estados Unidos realizam nesta terça-feira suas eleições de meio de mandato.
Em agosto deste ano, Elba chegou a ser cotado como um dos favoritos para ser o próximo James Bond. O britânico seria, então, o primeiro agente 007 negro da história do cinema. Mas, posteriormente, o ator negou essa possibilidade.

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