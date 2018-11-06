Título de Homem Mais Sexy do Mundo fica com Idris Elba

06/11/2018 - Idris Elba é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People Crédito: Divulgação/People

A revista norte-americana "People" divulgou na madrugada desta terça-feira, 6, por meio de sua conta no Instagram, a capa da sua edição que traz o eleito para o posto de Homem Mais Sexy do Mundo de 2018: Idris Elba.

O ator e diretor britânico, de 46 anos, ficou conhecido por sua atuação em filmes da franquia Thor, além de "Círculo de Fogo" e "Depois Daquela Montanha". Também participou de séries como "Luther" e "In the Long Run".

Em seu Instagram, Idris Elba postou a imagem da capa da revista e se mostrou surpreso com o resultado: "Quem teria pensado! Obrigado People e todos os fãs por me nomearem O Homem Mais Sexy do Mundo. Estou honrado e agradecido. Mas o que é ainda mais importante é o seu voto nas eleições de meio de mandato. Seu voto ode fazer a diferença!", escreveu. Os Estados Unidos realizam nesta terça-feira suas eleições de meio de mandato.