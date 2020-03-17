Idris Elba é mais uma celebridade a testar positivo para o coronavírus

O ator Idris Elba Crédito: Instagram/@@creationsofla

O ator britânico Idris Elba, 47, testou positivo para o novo coronavírus. O artista publicou um vídeo no qual explica ter tido contato com pessoas que também contraíram a doença. Agora, ele segue em quarentena.

"Hoje de manhã, testei positivo para o Covid-19. Me sinto bem, não tenho sintomas até agora, mas fiquei isolado desde que descobri. Vou mantê-los atualizados sobre tudo. Sem pânico", disse. A esposa dele, Sabrina Dhowre, 30, não contraiu.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how Im doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

O ator, de séries como "The Wire" e "Luther", diz que descobriu tudo na última sexta-feira (13) e ainda incentivou as pessoas a manterem um distanciamento social e a lavarem as mãos.

Elba é mais um artista internacional com o vírus. Ele se junta a nomes como Tom Hanks, Rita Wilson e Olga Kurylenko que testaram positivo para a doença.

Tom Hanks, aliás, resolveu tranquilizar os fãs dizendo que está sendo "muito bem cuidado", e que está isolado para não espalhar o vírus para mais ninguém.