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Idris Elba é mais uma celebridade a testar positivo para o coronavírus

Ator britânico está em quarentena; esposa não contraiu

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:00
O ator Idris Elba Crédito: Instagram/@@creationsofla
O ator britânico Idris Elba, 47, testou positivo para o novo coronavírus. O artista publicou um vídeo no qual explica ter tido contato com pessoas que também contraíram a doença. Agora, ele segue em quarentena.
"Hoje de manhã, testei positivo para o Covid-19. Me sinto bem, não tenho sintomas até agora, mas fiquei isolado desde que descobri. Vou mantê-los atualizados sobre tudo. Sem pânico", disse. A esposa dele, Sabrina Dhowre, 30, não contraiu.
O ator, de séries como "The Wire" e "Luther", diz que descobriu tudo na última sexta-feira (13) e ainda incentivou as pessoas a manterem um distanciamento social e a lavarem as mãos.
Elba é mais um artista internacional com o vírus. Ele se junta a nomes como Tom Hanks, Rita Wilson e Olga Kurylenko que testaram positivo para a doença.

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Tom Hanks, aliás, resolveu tranquilizar os fãs dizendo que está sendo "muito bem cuidado", e que está isolado para não espalhar o vírus para mais ninguém.
"Existem pessoas para quem isso pode levar a uma doença muito grave. Estamos levando isso um dia de cada vez", escreveu o ator em uma publicação no seu Instagram. "Há coisas que todos podemos fazer para superar isso, seguindo o conselho de especialistas e cuidando de nós mesmos e do outro. Lembre-se, apesar de todos os eventos atuais, não há choro no beisebol".

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