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Ator de 'Game Of Thrones' é diagnosticado com coronavírus

'Juntos podemos lutar contra esse vírus e impedir uma crise em nossos hospitais', disse ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:43

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:43

Kristofer Hivju atuando em Game of Thrones Crédito: Divulgação/HBO
O ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones", confirmou através das suas redes sociais que está com coronavírus.
Em seu perfil no Instagram, Hivju disse que está isolado com a família em casa, na Noruega. "Estamos com boa saúde. Eu tenho apenas os sintomas leves de uma gripe", escreveu. O artista também aproveitou o momento para conscientizar os seus seguidores sobre a pandemia que o mundo está enfrentando.
"Há pessoas com risco mais alto para quem este vírus pode ser um diagnóstico devastador, então suplico a todos vocês que sejam extremamente cuidadosos; lavem as mãos, mantenham 1,5 metro de distância dos outros, entrem em quarentena", afirmou o norueguês. "Juntos podemos lutar contra esse vírus e impedir uma crise em nossos hospitais."
Kristofer Hivju é intérprete do personagem Tormund Giantsbane na adaptação dos livros de George R. R. Um dos casos internacionais de celebridades com diagnósticos da Covida-19, que chamou muita atenção, foi do ator Tom Hanks, 63, e sua esposa Rita Wilson, 63.
Ver essa foto no Instagram

Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency

Uma publicação compartilhada por Kristofer Hivju (@khivju) em

Eles receberam alta de um hospital na Austrália, onde estavam isolados desde que anunciaram que estavam infectados com o coronavírus na semana passada, segundo informaram fontes de saúde na noite desta segunda-feira (16).
Um dos eventos mais importantes das celebridades, o Met Gala, que acontece sempre na primeira segunda-feira de maio, também sofreu alterações por conta do coronavírus. A cerimônia foi adiada, segundo anúncio foi feito pelo Metropolitan Museum of Art (Met) nesta segunda-feira (16), segundo o site da CBS News.

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O Met está seguindo as diretrizes do governo americano, que determinou que todos os eventos até 15 de maio devem ser cancelados ou adiados. O baile seria realizado no dia 4 de maio.

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