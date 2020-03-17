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"Big Brother Brasil 20"

Após saberem de coronavírus, brothers pedem cuidado a familiares

'É muito estranho estar tão alheio ao que está acontecendo no Brasil e no mundo', diz Marcela, uma das médicas confinadas no reality da Rede Globo

Publicado em 17 de Março de 2020 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 13:53
BBB 20: Daniel e Marcela Crédito: Globo/Divulgação
Na noite desta segunda-feira (16), os brothers do "Big Brother Brasil 20", que estão confinados dentro de uma casa, foram informados sobre a pandemia de coronavírus que avança no Brasil e no mundo.
Depois de conversarem muito sobre o tema e se emocionarem, na manhã desta terça-feira (17) todos eles usaram o momento do Raio-X para pedir que os familiares e espectadores se atentassem às recomendações de controle do coronavírus, reforçando a necessidade de lavar as mãos com frequência e, sempre que possível, permanecer em casa.
"Ficamos sabendo da notícia do vírus que está acontecendo aí fora. Peço a todo mundo conscientização", disse Felipe Prior. Thelma também lamentou: "Fiquei muito chateada e preocupada com a notícia que recebemos ontem. Sigam as orientações dos profissionais de saúde, lavem as mãos, fiquem em casa".
"Levem a sério esse assunto, tomem para vocês a responsabilidade de cuidar dos seus familiares, amigos, familiares dos amigos, do país em geral, para que a gente possa ter controle desta situação", afirmou Flayslane.

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Daniel ainda disse que a situação pode parecer muito grade, mas que acha que estão tomando as precauções antes, "para não acontecer o pior depois."
"Quando acho que estou entendendo e mantendo uma linha de raciocínio, uma coerência, vem o jogo e faz 'pá' na minha cara", acrescentou Manu. "É muito estranho estar tão alheio ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Evitem ir a hospital, só quando for realmente necessário, porque é um lugar de grande contaminação", alertou Marcela.
Na noite desta terça, um deles voltará para o "mundo externo" após a eliminação desta semana. Estão emparedados Babu, Rafa Kalimann e Pyong. Eles ficaram sabendo que os paredões não terão plateia nem a presença de familiares pelas próximas duas semanas.

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