Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Idris Elba substitui Will Smith em 'Esquadrão Suicida'

Ator também dispensou papel de James Bond

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:52

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:52
Idris Elba no filme Torre Negra Crédito: Sony/Divulgação
Após ser cotado para ser o próximo James Bond, o ator Idris Elba, 45, afirma que não gostaria de ter a sua carreira marcada com um papel tão forte. Ele aceitou outro convite, no entanto, o de substituir Will Smith na sequência de "Esquadrão Suicida".
"É algo que me definiria pra sempre, me marcaria e possivelmente me impediria de realizar outros projetos", disse o ator sobre o papel de 007, em entrevista ao New York Post. Se o ator aceitasse o convite, ele seria o primeiro James Bond negro da história.
Elba acerta na escolha do papel de Deadshot, já que a bilheteria de "Esquadrão Suicida" promete render alguns milhões, apesar de o primeiro filme ter sido um fracasso de crítica. Com Will Smith, Jared Leto e Margot Robbin, a produção de estreia arrecadou US$ 746 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em todo o mundo. 
O restante do elenco da sequência de "Esquadrão Suicida" ainda não está confirmado. A estreia mundial está marcada para agosto de 2021. Will Smith já está envolvido em outros projetos, como a filmagem da sequência "Bright 2", produção da Netflix.
Eleito o homem mais sexy do mundo no ano passado, Elba já está no elenco de um spin-off de "Velozes & Furiosos" e em uma adaptação para o cinema do musical "Cats", da Broadway. Ele ainda vai protagonizar a série da Netflix, "Turn up Charlie". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados