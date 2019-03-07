Idris Elba substitui Will Smith em 'Esquadrão Suicida'

Idris Elba no filme Torre Negra Crédito: Sony/Divulgação

Após ser cotado para ser o próximo James Bond, o ator Idris Elba, 45, afirma que não gostaria de ter a sua carreira marcada com um papel tão forte. Ele aceitou outro convite, no entanto, o de substituir Will Smith na sequência de "Esquadrão Suicida".

"É algo que me definiria pra sempre, me marcaria e possivelmente me impediria de realizar outros projetos", disse o ator sobre o papel de 007, em entrevista ao New York Post. Se o ator aceitasse o convite, ele seria o primeiro James Bond negro da história.

Elba acerta na escolha do papel de Deadshot, já que a bilheteria de "Esquadrão Suicida" promete render alguns milhões, apesar de o primeiro filme ter sido um fracasso de crítica. Com Will Smith, Jared Leto e Margot Robbin, a produção de estreia arrecadou US$ 746 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em todo o mundo.

O restante do elenco da sequência de "Esquadrão Suicida" ainda não está confirmado. A estreia mundial está marcada para agosto de 2021. Will Smith já está envolvido em outros projetos, como a filmagem da sequência "Bright 2", produção da Netflix.