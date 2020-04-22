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Música

Travis Scott fará shows e lançará música inédita dentro do jogo 'Fortnite'

Rapper tem apresentações online confirmadas para esta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 13:55

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 13:55

O rapper Travis Scott
O rapper Travis Scott Crédito: Instagram/@travisscott
O rapper americano Travis Scott, 27, foi convidado pela Epic Games a fazer uma "live interativa" para os jogadores do game "Fortnite". Com apresentações do dia 23 a 25 de abril, o artista garantiu que lançará uma música inédita em sua performance online no jogo do estilo Battle Royale.
Segundo a desenvolvedora, durante os shows não haverá luta alguma entre os jogadores, "apenas uma grande festa na área do mapa do jogo designada para o show".
Haverá um horário para cada servidor ao redor do mundo, e as portas se abrem 30 minutos antes do show, sem bloqueio por localização. Nas Américas, os shows ocorrem nesta quinta-feira (23), às 20h, e sábado (25), às 19h.

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Além disso, desde esta terça-feira (21), qualquer jogador pode ter acesso à skin de Travis Scott no jogo. Os que participarem do show ainda receberão itens exclusivos: a Asa-delta Astroworld Cyclone, utilizada para "cair" no mapa no início de cada partida, e duas telas de carregamento, que funcionam como telas de fundo enquanto o jogo procura uma nova partida.
Esta não é a primeira vez que o jogo recebe um show desta forma. Em 2019, o DJ Marshmello fez uma apresentação no "Fortnite" que juntou mais de 78 milhões de usuários simultâneos.

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