Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Filme de Scooby Doo será lançado em streaming devido ao coronavírus

Animação teve estreia nos cinemas cancelada nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 11:41

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 11:41

Cena da animação
Cena da animação "Scooby! O Filme" Crédito: Divulgação/Warner Bros
A pandemia do novo coronavírus tem obrigado a indústria do entretenimento a rever seus lançamentos programados para os próximos meses. Após o adiamento de diversos filmes, a Warner Bros decidiu cancelar o lançamento da animação "Scooby! O Filme" nos cinemas, e disponibilizá-la diretamente em serviços de streaming e lojas digitais.
Originalmente previsto para estrear nos Estados Unidos no dia 15 de maio de 2020, o longa estará nas lojas digitais da Warner no mesmo dia. Espera-se que o lançamento no Brasil também ocorra nesta data.

Veja Também

Vida durante a quarentena contra a pandemia do covid-19 inspira filme

Diretor do Festival de Cannes descarta cerimônia virtual

Organizadores do Festival de Veneza rejeitam edição online e mantêm evento

"Por mais que estejamos ansiosos para poder mostrar nossos filmes novamente nos cinemas, estamos navegando por tempos novos e sem precedentes, que exigem decisões criativas e adaptabilidade a respeito de como distribuímos nosso conteúdo", afirmou a CEO da Warner, Ann Sarnoff, por meio de declaração oficial ao site Comic Book.
"Sabemos que os fãs estão ansiosos para assistir 'Scooby! O Filme', e estamos maravilhados em poder entregar esse filme divertido para que as famílias aproveitem em casa, juntos", completou.
"Scooby - O Filme" é um dos longas de 2020 mais aguardados da Warner. Anunciado em 2014, o filme contará tanto a história do início da amizade de Scooby e Salsicha -e também a explicação do nome do cão-, quanto uma aventura cheia de mistério com os outros três integrantes da equipe, Fred, Daphne e Velma.
"Eles enfrentam o maior mistério de suas vidas para impedir o apocalipse", afirmou Marcos Mion na Comic Con Experience em São Paulo, em 2019. Juntou-se ao apresentador Alexandre, neto de Orlando Drummond, que dublará o jovem Scooby. Na ocasião, Orlando chegou a gravar um vídeo que foi exibido no auditório da CCXP, falando bordões do cão.
"Meu avô é uma referência para todos nós, e um ídolo", disse Alexandre. Felipe Drummond, outro neto de Orlando, que também estará no longa da Warner dublando a voz de Fred.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados