Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça aqui

Com shows adiados, Metallica lança compilação exclusiva para brasileiros

Sem surpresas, seleção reúne trechos de apresentações nos últimos 27 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:37

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:37

James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação
James Hetfield, vocalista do Metallica, volta para a reabilitação Crédito: Instagram/@brettmurrayphotography
O Metallica estaria aterrizando em terras brasileiras neste exato momento, se não fosse pela pandemia do novo coronavírus. A banda americana faria o seu primeiro show por aqui nesta quarta-feira (22), em Porto Alegre (RS). Já que eles não puderam vir, os músicos decidiram relembrar os melhores momentos de seus shows no país com a compilação "Live in Brazil" (1993-2017), disponível em todas as plataformas de streaming de música.
Surpreender nunca foi uma das qualidades do Metallica, e a seleção lançada comprova isso. "Somos velhos, por isso nossas músicas são velhas", diz James James Hetfield, 56, em tom de brincadeira, em um dos shows que fez no Brasil e registrado nessa compilação. Mas isso não significa que a banda saiba explorar bem seus dez álbuns.
Com quase 40 anos de carreira, o Metallica varia pouco nas canções em seus shows e não deixa de lado as faixas mais óbvias. Clássicos como "Master of Puppets", "The Unforgiven", "Sad But True" e "Nothing Else Matters" estão sempre no set list, que acaba com "Enter Sandman", o maior hit da banda dos anos 1990. É fácil captar a atenção de fãs ao ouvir a bateria violenta de "For Whom the Bell Tolls".
Eles também tiram bastante proveito dos discos mais recentes, o ótimo "Death Magnetic" (2008), com "That Was Just Your Life" (infelizmente eles tiraram "Cyanide") e do último "Hardwired... to Self-Destruct" (2016).

Veja Também

Metallica adia shows no Brasil por causa do coronavírus

Taylor Swift cancela todos os shows em 2020

Gusttavo Lima vai participar de festival online após anunciar que não faria mais lives

Até as canções menos conhecidas vêm de clássicos. "The Thing That Should Not Be" é do disco "Master os Puppets", de 1986, e "Fight Fire with Fire", de "Kill 'Em All", de 1983. Eles só saem um pouco da curva com "Bleeding me", uma das menos conhecidas do controverso álbum "pop demais para o metal", "Load", de 1996. Na época, as que fizeram sucesso foram "Until It Sleeps", "King Nothing" e "Hero of the Day".
O problema é que não podemos culpar a banda de suas repetições. Em 2014, quando eles fizeram a turnê "Metallica by Request", só com pedidos dos fãs, o set list não mudou muito e chegou aqui repleto dos mesmos clássicos. As gravações são faixas remasterizadas de shows que eles fizeram em 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017.
Os shows que eles planejam fazer em dezembro, passando por São Paulo (18), Porto Alegre (14), Curitiba (18) e Belo Horizonte (20), não devem ser muito diferentes do que eles mostram nessa compilação. E as apresentações no Brasil só devem de fato acontecer se houver um controle seguro da pandemia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados