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"Tão triste"

Taylor Swift cancela todos os shows em 2020

Cantora se apresentaria nos dias 18 e 19 de julho no Allianz Parque, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:14

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:14

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A cantora e compositora Taylor Swift anunciou nesta sexta-feira, 17, que vai cancelar todos os seus shows até o fim de 2020 - incluindo os no Brasil. A cantora se apresentaria nos dias 18 e 19 de julho no Allianz Parque, em São Paulo.
"Estou tão triste que não vou poder ver vocês em shows este ano, mas sei que é a decisão correta", ela tuítou. "Por favor, fiquem saudáveis e seguros. Vejo vocês no palco assim que puder, mas agora o que é importante é se comprometer com essa quarentena, pelo bem de todos nós."

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A artista mais bem paga do mundo vai reagendar seus shows nos Estados Unidos e no Brasil para 2021, com mais informações a serem divulgados mais para a frente neste ano. Os ingressos já adquiridos continuam valendo para as novas datas.

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