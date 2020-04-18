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"Enlouqueci"

Foto: Larissa Manoela surpreende ao surgir de cabelo laranja

Resultado do novo look da atriz é temporário, porque foi feito com tinta spray colorida, que sai com água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:07

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:07

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela, 19, surpreendeu os seus 31 milhões de seguidores no Instagram ao aparecer com o cabelo laranja em uma foto publicada por ela na redes social, nesta sexta-feira (17). Na legenda, a atriz escreveu que perdeu as contas de quantos dias já está em quarentena: "Enlouqueci."
Ela também afirmou que o resultado é temporário, porque foi feito com tinta spray colorida, que sai com água. "Acordei cedo, fiz minha 'english class' [aula de inglês]. Fui fuçar o que tenho aqui em casa. Achei tinta spray colorida temporária pro cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado ta aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma."
Pelos comentários, o resultado parece ter agradado os fãs e colegas de Larissa Manoela. A atriz Ingrid Guimarães e a escritora Thalita Rebouças afirmaram ter adorado o resultado. "Está linda", escreveram. Já Isabella Santoni disse que está quase pintando o próprio cabelo de rosa.

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NA GLOBO

Depois de muita especulação, Larissa Manoela confirmou em fevereiro que foi contratada pela Globo. A atriz deve fazer uma novela na emissora.
"Eu estou extremamente feliz com esse novo ciclo que agora se inicia para mim, é algo que eu almejava para o meu futuro", afirmou a atriz para o F5, na ocasião.
A atriz deixou o elenco de "As Aventuras de Poliana" (SBT) para fazer sua estreia na Netflix. Ela é protagonista do filme "Modo Avião", com Erasmo Carlos, 78, que conta a história da jovem Ana, que sonha em ser uma grande estilista mas acaba largando tudo para virar uma influenciadora digital.

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