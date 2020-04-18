Foto: Larissa Manoela surpreende ao surgir de cabelo laranja

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Quarentena dia: (sei lá perdi as contas) EU: E N L O U Q U E C I ? Acordei cedo, fiz minha English Class. Fui fuçar o que tenho aqui em casa. Achei tinta spray colorida temporária pro cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado tá aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma nessa #QUARENTENA! Feliz sexta ?