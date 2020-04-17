Guilherme do 'BBB 20' descarta retomada de namoro com Gabi

"BBB 20": o brother Guilherme abraça a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução

O ex-BBB Guilherme Napolitano usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (17) para comunicar aos fãs que ele e a cantora Gabi Martins, 23, decidiram não reatar o namoro iniciado no Big Brother Brasil 20. "Eu decidi que a gente vai seguir como amigo", afirmou ele.

"A gente teve uma conversa super saudável e conseguiu se resolver em relação a tudo que têm preocupado. Eu desejo muito sucesso na vida dela. Ela é uma pessoa incrível, eu gostei muito de tudo que a gente viveu no BBB, só tenho coisas boas pra lembrar dela", afirmou o modelo.

Gui também falou que a pressão sobre os dois era muito grande, e pediu para que seus fãs não ataquem Gabi após a decisão de término dos dois. "Continuem torcendo por ela. Ela é uma pessoa incrível, uma cantora incrível. Ela tem uma carreira gigante pela frente, vai colher muitas coisas boas na vida dela."

Apesar da torcida dos fãs para o namoro de Gui e Gabi, os dois já estavam distantes desde a saída de Gabi da casa. A cantora, que já tinha dado indiretas a ele dentro da casa, chegou a cutucá-lo na semana passada, ao cantar "Ciumeira", de Marília Mendonça, em uma de suas lives.

"Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou ela na ocasião. Antes disso, ao deixar o reality, ela tinha afirmado que teria uma conversa séria com ele. "Gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora", afirmou.