Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 20

Guilherme do 'BBB 20' descarta retomada de namoro com Gabi

Guilherme Napolitano ainda pediu para que seus fãs não ataquem Gabi Martins após a decisão de término dos dois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:52

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:52

"BBB 20": o brother Guilherme abraça a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução
O ex-BBB Guilherme Napolitano usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (17) para comunicar aos fãs que ele e a cantora Gabi Martins, 23, decidiram não reatar o namoro iniciado no Big Brother Brasil 20. "Eu decidi que a gente vai seguir como amigo", afirmou ele.
"A gente teve uma conversa super saudável e conseguiu se resolver em relação a tudo que têm preocupado. Eu desejo muito sucesso na vida dela. Ela é uma pessoa incrível, eu gostei muito de tudo que a gente viveu no BBB, só tenho coisas boas pra lembrar dela", afirmou o modelo.
Gui também falou que a pressão sobre os dois era muito grande, e pediu para que seus fãs não ataquem Gabi após a decisão de término dos dois. "Continuem torcendo por ela. Ela é uma pessoa incrível, uma cantora incrível. Ela tem uma carreira gigante pela frente, vai colher muitas coisas boas na vida dela."
Apesar da torcida dos fãs para o namoro de Gui e Gabi, os dois já estavam distantes desde a saída de Gabi da casa. A cantora, que já tinha dado indiretas a ele dentro da casa, chegou a cutucá-lo na semana passada, ao cantar "Ciumeira", de Marília Mendonça, em uma de suas lives.
"Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou ela na ocasião. Antes disso, ao deixar o reality, ela tinha afirmado que teria uma conversa séria com ele. "Gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora", afirmou.
O principal problema de Gui e Gabi quando estava dentro da casa foi a amizade do modelo com a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. Abraços, carinhos e até mesmo uma tentativa de beijo por parte de Bianca deixaram Gabi enciumada ainda dentro do programa.

Veja Também

Fatima Bernardes troca 'Túlio' por 'William' durante live em rede social

Cantor de funk MC Dumel, 28, morre de Covid-19 em Salvador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados