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Fatima Bernardes troca 'Túlio' por 'William' durante live em rede social

Apresentadora confundiu nome do namorado com o do ex-marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:08

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:08

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Divulgação
Em uma live que fez nas redes sociais de sua casa, a apresentadora Fátima Bernardes, 56, estava citando quem estava presente com ela e escapou o nome do ex-marido, William Bonner, 56.
"Eu estamos todos aqui jantando, eu o Will...., o Túlio", corrigiu ela rapidamente. Bernardes namorada Túlio Gadelha, 31. A primeira imagem do casal foi postada em 2017 pela apresentadora em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.

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O casal mais famoso do telejornalismo brasileiro se separou no final de agosto de 2016 depois de 26 anos de casados. Eles são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Em julho passado, Bonner apareceu pela primeira vez em pública com a namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

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