Fatima Bernardes troca 'Túlio' por 'William' durante live em rede social

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A quarentena já tá mexendo com as nossas cabeças... e com a de Fatinha Bernardes também! Numa live, agora há pouco, nossa musa das manhãs se confundiu e soltou um William, enquanto queria falar do atual namorado Túlio Gadêlha! Quem nunca, né, gente?! Mas melhor errar assim que em outras situações! Kkkkkk (?: Reprodução/Instagram/Gshow)