Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LeonelXimenes

Quadro do programa de Fátima Bernardes é gravado em Vila Velha

Duas mulheres da cidade foram entrevistadas em cenas gravadas no 38º BI

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 19:23

Públicado em 

07 out 2019 às 19:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um píer dentro do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, transformou-se na tarde da última sexta-feira (4) em palco para gravações de um quadro do programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo.
A cena com duas mulheres capixabas descoladas - Ana Maria Feitoza, 51 anos, servidora pública, e Gisele Midian, 36 anos, cantora - foi dirigida por Patrícia Cupello, com produção de Virgínia Fialho e reportagem de Juliana Sana.
Elas estiveram no Estado para a produção da reportagem, que contou com a colaboração de cinegrafistas da TV Gazeta e da assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vila Velha. O quadro está previsto para ir ao ar no programa desta terça-feira (8).
Gisele (de amarelo) e Ana Maria são entrevistadas pela repórter Juliana Sana no píer do Exército. Crédito: Félix Falcão

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados