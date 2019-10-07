Quadro do programa de Fátima Bernardes é gravado em Vila Velha

Um píer dentro do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, transformou-se na tarde da última sexta-feira (4) em palco para gravações de um quadro do programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo.
A cena com duas mulheres capixabas descoladas - Ana Maria Feitoza, 51 anos, servidora pública, e Gisele Midian, 36 anos, cantora - foi dirigida por Patrícia Cupello, com produção de Virgínia Fialho e reportagem de Juliana Sana.
Elas estiveram no Estado para a produção da reportagem, que contou com a colaboração de cinegrafistas da TV Gazeta e da assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vila Velha. O quadro está previsto para ir ao ar no programa desta terça-feira (8).