Aposta de Vila Velha erra um número e leva R$ 45 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Vila Velha acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e ficou a apenas um número do prêmio de R$ 43 milhões sorteado na noite desta quinta-feira (9). As dezenas do concurso 3029 foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.





O bilhete registrado no Espírito Santo vai render R$ 45.642,92 ao apostador. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Itapoa LTDA ME, na modalidade simples, que custa R$ 6.





A única aposta vencedora do prêmio milionário foi registrada em Divinópolis, Minas Gerais, também na modalidade simples, ao custo de R$ 6.