Mulher usa arma de choque para fugir de marido agressor em Vila Velha

Uma mulher de 34 anos usou uma arma de choque para se defender do marido, que a agrediu na madrugada deste sábado (4), em Cobi de Baixo, Vila Velha. Segundo relato à Polícia Militar, o homem de 38 anos havia adquirido o dispositivo com a intenção de usar contra ela e machucá-la.
De acordo com a vítima, ela chegou do trabalho por volta de 1 hora da manhã e encontrou o companheiro na rua principal do bairro, em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes.
Ainda conforme o relato, o homem a batia com frequência. Neste sábado, bastante aterado, ele teria arremessado uma cadeira e desferido golpes com uma vassoura contra ela, além de ameaçá-la caso chamasse a polícia.
Após usar o equipamento para se proteger, a mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. O acionamento foi feito no bairro vizinho, Nova América. A vítima informou aos policiais que não se sentia segura para retornar para casa.
Para checar as informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou o supeito, que foi detido. Com ele, os agentes apreenderam um aparelho celular e a arma de choque utilizada no episódio.
O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça pela Lei Maria da Penha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi para o sistema prisional.
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