Mulher usa arma de choque para fugir de marido agressor em Vila Velha

Uma mulher de 34 anos usou uma arma de choque para se defender do marido, que a agrediu na madrugada deste sábado (4), em Cobi de Baixo, Vila Velha. Segundo relato à Polícia Militar, o homem de 38 anos havia adquirido o dispositivo com a intenção de usar contra ela e machucá-la.





De acordo com a vítima, ela chegou do trabalho por volta de 1 hora da manhã e encontrou o companheiro na rua principal do bairro, em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes.