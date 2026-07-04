AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Mulher usa arma de choque para fugir de marido agressor em Vila Velha
Cobi de Baixo

Mulher usa arma de choque para fugir de marido agressor em Vila Velha

Suspeito agredia a vítima frequentemente e havia adquirido o aparelho de choque para cometer os ataques

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 16:50

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

04 jul 2026 às 16:50
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Wilson Rodrigues/Arquivo

Uma mulher de 34 anos usou uma arma de choque para se defender do marido, que a agrediu na madrugada deste sábado (4), em Cobi de Baixo, Vila Velha. Segundo relato à Polícia Militar, o homem de 38 anos havia adquirido o dispositivo com a intenção de usar contra ela e machucá-la. 


De acordo com a vítima, ela chegou do trabalho por volta de 1 hora da manhã e encontrou o companheiro na rua principal do bairro, em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Servidoras de Vitória vítimas de violência ganham direito ao sigilo de dados

Ainda conforme o relato, o homem a batia com frequência. Neste sábado, bastante aterado, ele teria arremessado uma cadeira e desferido golpes com uma vassoura contra ela, além de ameaçá-la caso chamasse a polícia. 


Após usar o equipamento para se proteger, a mulher conseguiu fugir e pedir ajuda. O acionamento foi feito no bairro vizinho, Nova América. A vítima informou aos policiais que não se sentia segura para retornar para casa.


Para checar as informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou o supeito, que foi detido. Com ele, os agentes apreenderam um aparelho celular e a arma de choque utilizada no episódio.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça pela Lei Maria da Penha. A Polícia Civil informou que o suspeito foi para o sistema prisional.

Leia Mais

A cada mulher que rompe o silêncio, a Lei Maria da Penha deixa sua marca

'Em caso de violência, não se cale', diz inspiradora da Lei Maria da Penha

Vigilante é detido após agredir mulher em estacionamento de Vitória

Homem é esfaqueado e preso após agredir mulher em Marilândia

Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-mulher no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Militar Vila Velha Lei Maria da Penha Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que alguns dos países mais populosos do mundo são tão ruins no futebol, e vice-versa
Marrocos derruba primeiro anfitrião e vai às quartas de final da Copa do Mundo
Marrocos derruba primeiro anfitrião e vai às quartas de final da Copa
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater com moto em caminhonete em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados